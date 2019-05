Miliarder obiecał spłacić kredyty setek studentów. "Wszyscy płakaliśmy"

Foto: Reuters Video: TVN24 BiS

Ile kosztują studia w USA?

27.09 | To jest edukacja, która kształtuje młodego człowieka bardzo holistycznie. Kandydat nie tylko zdobywa wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim rozwija umiejętności miękkie. Uczy się, jak rozwiązywać konkretne problemy - mówiła o studiach w USA Patrycja Górska z The Swan School. Tok nauczania za oceanem obejmuje cztery lata, cena za rok nauki wynosi około 270 tysięcy złotych. - Student może pracować na kampusie do 20 godzin w ramach wizy, jaką otrzymuje student z zagranicy. Są to prace proste, w gastronomii, hotelarstwie lub bibliotece - wyjaśnia gość "Biznesu dla Ludzi".

