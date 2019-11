Był "katalizatorem w walce ze zmianami klimatu". Odszedł z ONZ, by pokonać Trumpa

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Biden rusza do walki o Biały Dom. Lewicki: o nominację...

- Bernie Sanders jest starszy od Joe'a Bidena i nikt nie zwraca na to uwagi - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dr Łukasz Pawłowski z "Kultury Liberalnej", komentując fakt, że były demokratyczny wiceprezydent USA Joe Biden ogłosił zamiar kandydowania na prezydenta. - Myślę, że część Amerykanów go ceni, ale to jest karta zgrana - ocenił z kolei amerykanista prof. Zbigniew Lewicki, drugi gość programu. - Myślę, że będzie musiał ciężko walczyć o nominację w swojej partii. (...) Czy Joe Biden to wytrzyma? Nie jestem pewien - mówił.

