Amerykanie odtwarzają Drugą Flotę. "Cofnęliśmy się w erę rywalizacji siłowej"

Video: US Navy

Załadunek niszczyciela USS John S. McCain na ciężarowiec

23.10 | Amerykański niszczyciel USS John S. McCain, który dopiero co uległ uszkodzeniom podczas zderzenia z cywilnym statkiem opodal Singapuru, nabawił się kolejnych problemów. Specjalny statek wiozący go "na barana" do stoczni w Japonii, wpadł w silny sztorm. W ciężkich warunkach kadłub niszczyciela pękł.

»