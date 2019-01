Uziemione samoloty. Zamknęli lotnisko przez drony

Drony sparaliżowały Gatwick. "Gdyby wpadły do silnika, to jest...

- To jest bardzo niesympatyczna i niebezpieczna sytuacja - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy, komentując incydent na lotnisku Londyn-Gatwick, który został zamknięty z powodu obecności niezidentyfikowanych dronów w okolicy. Jak podkreślił, uderzenie 25-kilogramowego drona w samolot mogłoby spowodować katastrofę. - Gdyby wpadł do silnika, to jest najgorszy scenariusz - tłumaczył drugi gość programu, pilot liniowy Jakub Benke.

