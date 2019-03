Komisja Kongresu wszczyna śledztwo w sprawie Trumpa





Komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA poinformowała w poniedziałek, że wszczyna śledztwo w sprawie prezydenta Donalda Trumpa, osób z jego otoczenia, członków gabinetu i pracowników jego firm. Zwróciła się do 81 agencji i podmiotów o wydanie stosownych dokumentów.

Śledztwo dotyczyć będzie między innymi utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości i nadużywania władzy przez Trumpa, tak zwanej Russiagate, korupcji w administracji publicznej - poinformował przewodniczący komisji Jerrold Nadler.

Również w poniedziałek trzy inne wpływowe komisje Izby Reprezentantów, spraw zagranicznych, wywiadu i nadzoru, poinformowały w komunikacie, że zwróciły się do tymczasowego szefa kancelarii prezydenta Micka Mulvaneya i szefa dyplomacji USA Mike'a Pompeo z żądaniem udostępnienia dokumentów dotyczących kontaktów Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Komisja sprawiedliwości, która jako jedyna podała szczegóły dotyczące jej postępowania, będzie między innymi badała sprawę spotkania syna i zięcia Trumpa, Donalda juniora i Jareda Kushnera z rosyjską prawniczką Natalią Weselnicką, które odbyło się w czerwcu, przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku, w Trump Tower oraz zwolnienia byłego szefa FBI Jamesa Comeya i byłego doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna" - podaje "The Hill".

Według Nadlera "jest całkowicie jasne", że zwalniając Comeya, który nadzorował wówczas śledztwo w sprawie Russiagate, Trump dopuścił się utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości.

Komisja zażądała od Białego Domu wydania dokumentów dotyczących tych spraw, a także wszelkich dyskusji na temat zwolnienia prokuratora specjalnego Roberta Muellera, który prowadzi śledztwo w sprawie Russiagate.

Śledztwo obejmie wiele osób

Przedmiotem dochodzenia będą też kontakty osób ze sztabu wyborczego Trumpa i jego otoczenia z przedstawicielami Kremla oraz plany Trump Organization dotyczące nieruchomości w Moskwie. Objęty śledztwem zostanie dyrektor finansowy tej firmy Allen Weisselberg.

Komisja zażądała też dokumentów dotyczących córki prezydenta Ivanki i jego młodszego syna Erica.

Śledztwo dotyczyć będzie doradców Trumpa, jak Steven Bannon, który był też przez pewien czas głównym strategiem Białego Domu, niektórych prawników prezydenta, w tym Michaela Cohena i Jaya Sekulowa, rosyjsko-amerykańskiego biznesmena Felixa Satera i byłych szefów sztabu wyborczego Trumpa Paula Manaforta i Coreya Lewandowskiego.

Carter Page, były doradca do spraw polityki zagranicznej, podejrzewany o działanie na rzecz Kremla również będzie obiektem zainteresowania komisji. Śledztwo dotyczyć będzie również Erika Prince'e, byłego szefa firmy najemniczej Blackwater i doradcy Trumpa.

Dochodzenie obejmie fundację charytatywną Trumpa, Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie (National Rifle Association - NRA), podejrzewane o powiązania z Rosjanami, a nawet Juliana Assange'a, założyciela portalu Wikileaks, który opublikował wykradzione maile rywalki Trumpa Hillary Clinton.

Biały dom "odpowie w stosownym momencie"

Trump zapytany w poniedziałek, czy będzie współpracował z komisją sprawiedliwości Izby Reprezentantów w ramach śledztwa, które go obejmie, odparł: - Współpracuję cały czas ze wszystkimi.

"The Hill" wyjaśnia, że komisja Kongresu zwróciła się do instytucji i podmiotów o dobrowolne wydanie stosownych dokumentów, lecz jeśli ich nie otrzyma, to wystąpi z pozwami sądowymi, na mocy których materiały te będą musiały być wydane.

Biały Dom poinformował, że otrzymał wezwanie komisji i "odpowie na nie w stosownym czasie". Nie jest jasne, czy administracja Trumpa wykorzysta tzw. przywilej władzy wykonawczej, by nie zastosować się do żądań kongresmenów - pisze "The Hill".

Komisja w ramach dochodzenia zwróciła się o udostępnienie dokumentów między innymi do Białego Domu, FBI, ministerstwa sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa.

Jak podaje "The Hill", komisja sprawiedliwości ma prawo zainicjować procedurę impeachmentu wobec prezydenta, ale Nadler zastrzegł, że przed podjęciem takich kroków przeprowadzone będzie gruntowne śledztwo.