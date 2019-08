"Ma za sobą długą i wybitną karierę w wojsku". Pokieruje amerykańskim wywiadem

Od połowy sierpnia tymczasowo obowiązki dyrektora wywiadu narodowego będzie pełnił Joseph Maguire, obecnie szef narodowego centrum zwalczania terroryzmu - poinformował w czwartek wieczorem czasu lokalnego amerykański prezydent Donald Trump. - Nie mam wątpliwości, że wykona on wspaniałą pracę - stwierdził prezydent.

"Z przyjemnością informuję, że szanowny Joseph Maguire, obecny dyrektor Narodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu, zostanie mianowany 15 sierpnia pełniącym obowiązki Dyrektora Wywiadu Narodowego" - napisał Donald Trump na Twitterze.

Amerykański prezydent zwrócił uwagę, iż "admirał Maguire ma za sobą długą i wybitną karierę w wojsku, odszedł na emeryturę z marynarki wojennej USA w 2010 roku".

"Nie mam wątpliwości, że wykona on wspaniałą pracę" - dodał Trump.



I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 sierpnia 2019

Napięte relacje z wywiadem

Maguire tymczasowo zastąpi na stanowisku dyrektora wywiadu narodowego Dana Coatsa nadzorującego 17 cywilnych i wojskowych agencji wywiadu USA, w tym Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA). Coats w lipcu złożył rezygnację.

Od dłuższego czasu relacje między Trumpem a Coatsem były napięte. Obaj różnili się w ocenie niektórych problemów, w tym zagrożeń ze strony Rosji, Iranu i Korei Północnej. Coast naraził się prezydentowi, popierając ocenę służb wywiadowczych, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

W ostatnich miesiącach Trump często krytycznie wypowiadał się o pracy amerykańskiego wywiadu.

Początkowo prezydent zapowiadał, że na stanowisku szefa wywiadu narodowego Dana Coatsa zastąpi konserwatywny republikański kongresmen John Ratcliffe. Jednak w ubiegłym tygodniu Trump wycofał jego kandydaturę, tłumacząc to między innymi brakiem doświadczenia.

Według źródeł w administracji waszyngtońskiej i doniesień medialnych Trump rozważa obecnie na to stanowisko kandydatury republikańskich kongresmenów Michaela McCaula i Devina Nunesa. McCaul to były przewodniczący komisji do spraw bezpieczeństwa krajowego Izby Reprezentantów, a Nunes był przewodniczącym komisji do spraw wywiadu tej izby. Pod uwagę brany jest także ambasador USA w Holandii Pete Hoekstra.

Joseph Maguire, p.o. dyrektora Wywiadu Narodowego