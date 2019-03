Kandydat Trumpa na ambasadora i trudne pytania w Senacie

Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0) / Erin A. Kirk-Cuomo Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved/TVN24 BiS

Saudyjczycy mieli podstawić sobowtóra Chaszodżdżiego

22.10.| Tureccy śledczy odtworzyli ostatnie chwile życia dziennikarza saudyjskiego Dżamala Chaszodżdżiego. Odtworzyli również saudyjski plan, który zakładał , że dziennikarz cały i zdrowy opuścił saudyjską placówkę dyplomatyczną w Stambule - informuje CNN.

