Video: Katarzyna Sławińska / Fakty z zagranicy

12.05.2017 | Najpierw zwolnił, teraz ostrzega. Trump kontra...

Przez wiele lat co tydzień w swoim legendarnym programie "The Apprentice", który faktycznie bił kiedyś rekordy oglądalności, Donlad Trump wypowiadał słynne zdanie - "You are fired" (jesteś zwolniony). Ale jeszcze nigdy w niemal stuletniej historii FBI żaden szef tej instytucji nie był zwolniony w ten sposób. Co więcej, James Comey był zaledwie siódmym szefem biura i jednym z dwóch tylko, którzy nie dotrwali do końca kadencji. Jego zastępca, zeznając w czwartek w amerykańskim senacie zapewniał, że Comey cieszy się powszechnym szacunkiem wśród pracowników Biura. Jak do tej pory sam Comey powiedział tylko, że nie będzie tego komentował. Ale postanowił to skomentować sam Donlad Trump. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

