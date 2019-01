Izba Reprezentantów przegłosowała ustawy budżetowe. Nie ma pieniędzy na mur

Pozostałe informacje

Departament Stanu USA wydał w czwartek ostrzeżenie dla amerykańskich obywateli podróżujących do Chin, by zachowali zwiększoną... czytaj dalej »

Odtwórz: Waszyngton ostrzega przed podróżami do Chin

06:58

Odtwórz: Tajemnicze zniknięcie dyplomaty Kima. W tle jedna z najważniejszych ambasad reżimu

Co stało się z urzędnikiem pełniącym obowiązki ambasadora Korei Północnej we Włoszech? Dzo Song Dżil miał być w Rzymie do końca... czytaj dalej »