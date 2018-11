Koniec kryzysu. Amerykanie i Turcy znoszą sankcje





»

USA zniosły sankcje nałożone na tureckich ministrów w związku ze sprawą amerykańskiego pastora Andrew Brunsona, który był przetrzymywany w Turcji. Ankara z kolei wycofała sankcje odwetowe, którymi objęta była amerykańska minister i prokurator generalny.

Trump spotkał się z uwolnionym pastorem. Liczy na poprawę stosunków z Turcją Prezydent Stanów... czytaj dalej » Tym samym wygasły obostrzenia obowiązujące od sierpnia wobec tureckiego ministra sprawiedliwości Abdulhamita Gula i szefa MSW Suleymana Soylu oraz amerykańskiej minister bezpieczeństwa narodowego Kirstjen Nielsen i prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa.



Amerykanie zdecydowali o sankcjach wobec przedstawicieli władz w Ankarze w związku ze sprawą Brunsona, który był przetrzymywany w Turcji od października 2016 roku m.in. pod zarzutem szpiegostwa i udziału w udaremnionym zamachu stanu w Turcji. Jednak w połowie października Brunson został zwolniony z aresztu. Sąd skazał go na trzy lata więzienia, a następnie zwolnił z aresztu domowego, zaliczając dotychczasowy pobyt w areszcie na poczet kary pozbawienia wolności. Pastor wrócił do USA.



Piątkowe zniesienie sankcji to kolejny już krok do poprawy stosunków między dwoma krajami. Sprawa Brunsona stała się bowiem najbardziej drażliwą kwestią w relacjach dyplomatycznych między Ankarą a Waszyngtonem. USA wprowadziły sankcje, które przyczyniły się do zapaści tureckiej liry. Turcja w odpowiedzi podwoiła cła na niektóre towary importowane z USA.