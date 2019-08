Ćwiczenia, próby rakietowe i kryzys w negocjacjach. Waszyngton gotowy wznowić rozmowy





Stany Zjednoczone są gotowe wznowić negocjacje nuklearne z Koreą Północną - oświadczył w środę specjalny wysłannik USA do spraw Korei Północnej Stephen Biegun. Dyplomata złożył tę deklarację podczas wizyty w Seulu, stolicy Korei Południowej.

- Jesteśmy gotowi zaangażować się, gdy tylko nasi odpowiednicy z Korei Północnej odezwą się - powiedział dziennikarzom Stephen Biegun.



Biegun, który przybył do Seulu na rozmowy z władzami Korei Południowej, oznajmił, że Stany Zjednoczone są gotowe wznowić rozmowy z Pjongjangiem, gdy tylko ten będzie na to gotowy, zgodnie z porozumieniem zawartym przez przywódców obu krajów w czerwcu.

Ćwiczenia, próby rakietowe i kryzys w negocjacjach

Wysłannik zabrał głos dzień po zakończeniu przez USA i Koreę Południową rutynowych ćwiczeń wojskowych, które Korea Północna nazywa próbą inwazji. Podczas manewrów Pjongjang przeprowadził próby rakietowe, podnosząc napięcie w regionie - zauważa agencja Associated Press.

Negocjacje między Waszyngtonem a Pjongjangiem załamały się po drugim szczycie między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Wietnamie w lutym bieżącego roku. Szczyt zakończył się bez porozumienia. Trump i Kim spotkali się ponownie na granicy między dwiema Koreami pod koniec czerwca i zgodzili się wznowić negocjacje.

Źródło: PAP/Reuters Rozmowy i prowokacje: stosunki USA - Korea Północna

"Nie zajmę stanowiska dyplomatycznego w Federacji Rosyjskiej"

Biegun poinformował, że nie obejmie stanowiska ambasadora USA w Rosji, lecz będzie dalej koncentrował się na czynieniu postępów w zakresie denuklearyzacji Korei Północnej w obliczu opóźnionych negocjacji - podał Reuters.

- Nie zajmę stanowiska dyplomatycznego w Federacji Rosyjskiej i pozostanę skoncentrowany na robieniu postępów w Korei Północnej - powiedział Biegun po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem, specjalnym wysłannikiem Korei Południowej do spraw polityki nuklearnej, Li Do Hunem. - Jestem w pełni zaangażowany w tę ważną misję i załatwimy to - dodał.



Biegun, jako fachowiec od spraw rosyjskich i ze znajomością języka rosyjskiego, był rozważany jako następny ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji - powiedziało Reutersowi w zeszłym tygodniu źródło zaznajomione ze sprawą.



Sekretarz stanu USA Mike Pompeo we wtorkowym wywiadzie dla telewizji CBS oznajmił, że negocjacje między Waszyngtonem a Pjongjangiem nie zostały wznowione tak szybko, jak liczyła administracja Trumpa. Dodał jednak, że problemów się spodziewano.