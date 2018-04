Myśliwiec wielozadaniowy F-16 rozbił się w środę w pobliżu Las Vegas na zachodzie Stanów Zjednoczonych. To trzeci z kolei wypadek w ciągu dwóch dni w amerykańskich siłach zbrojnych.

"F-16 z bazy powietrznej Nellis w stanie Nevada rozbił się około godziny 10.30 (godz. 19.30 w Polsce) w czasie rutynowych ćwiczeń" - zakomunikowały amerykańskie siły powietrzne w środowy wieczór.

"Stan pilota nie jest znany w tej chwili. Na miejscu są ekipy ratunkowe" - dodano wówczas w komunikacie.



An Air Force F-16 assigned to Nellis Air Force Base, Nevada, crashed at approximately 10:30 am during routine training on the Nevada Test and Training Range. The condition of the pilot is unknown at this time. Emergency responders are on the scene. As soon as additional details.. — Nellis AFB Nevada (@NellisAFB) 4 kwietnia 2018





Dwa dni i trzy wypadki

We wtorek, niedaleko miejscowości El Centro w Kalifornii, przy granicy z Meksykiem, rozbił się z kolei śmigłowiec Super Stallion należący do piechoty morskiej USA. Do katastrofy, w której zginęło czterech członków załogi, doszło również podczas rutynowych ćwiczeń.

W sprawie wypadku wszczęto śledztwo.

Tego samego dnia myśliwiec Harrier AV-8B, należący do marynarki wojennej USA, rozbił się w Dżibuti w Afryce niedaleko amerykańskiej bazy wojskowej Camp Lemonnier. Pilot zdołał się katapultować, ale doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Nikt inny w tej katastrofie nie został ranny.