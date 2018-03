Noblista w szpitalu, jego żona znaleziona martwa





Amerykańska policja bada śmierć Sumire Negishi, żony laureata Nagrody Nobla, której ciało znaleziono w stanie Illinois. Kilka godzin wcześniej ich zaginięcie zostało zgłoszone policji w sąsiednim stanie.

82-letni Ei-ichi Negishi, obywatel Japonii mieszkający w USA, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2010 roku.

We wtorek około godziny 5 rano w okolicy miasta Rockford zauważono go błąkającego się przy drodze. Mężczyzna trafił do szpitala - poinformował szeryf hrabstwa Ogle.

Następnie w pobliżu wysypiska śmieci policjanci znaleźli jego samochód. W środku było ciało żony noblisty, Sumire Negishi.

Zwłoki zostały już poddane autopsji. Policja poinformowała, że śmierć kobiety nie jest traktowana jako podejrzana. Nie ma informacji dotyczących stanu zdrowia mężczyzny.

Zaginieni

W poniedziałek około godziny 20 zaginięcie małżeństwa zostało zarejestrowane przez policję stanu Indiana. Po raz ostatni parę widziano w domu w West Lafayette, w pobliżu kampusu Purdue University, na którym wykładał Negishi.

Na razie nie wiadomo, dlaczego małżeństwo przemieściło się o około 320 kilometrów do sąsiedniego stanu: z Indiany do Illinois.

BBC pisze, że rodzina oświadczyła, że Sumire Negishi "była u kresu walki z chorobą Parkinsona".

