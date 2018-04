Ósma egzekucja w tym roku. Stracili najstarszego więźnia w historii USA





W amerykańskim stanie Alabama przeprowadzono w czwartek egzekucję 83-letniego skazanego. To najstarsza stracona osoba w historii USA.

Władze więzienne poinformowały, że 83-letni Walter Moody został poddany karze śmierci przez podanie zastrzyku z trucizną. Zmarł w zakładzie karnym w Atmore w stanie Alabama.

Egzekucja Moody'ego była ósmą w tym roku w USA.

83-latek to najstarsza w USA osoba, na której wykonano wyrok śmierci.

Dotychczas najstarszą straconą osobą był 77-letni John Nixon, który zmarł w grudniu 2005 roku w stanie Missisipi.

Przesyłki z bombami, dwie ofiary

W 1989 roku Moody został skazany na karę śmierci za wysłanie dwóch paczek z bombami, które zabiły sędziego Roberta Vance'a oraz adwokata zajmującego się prawami człowieka Roberta Robinsona.

Prokuratorzy ustalili, że Moody zemścił się na sędzi za to, że ten skazał go w 1972 roku za posiadanie bomby rurowej. Jak przekonywał, to zniszczyło mu karierę. Drugą przesyłkę z bombą, tym razem do adwokata, miał wysłać, by zmylić śledczych.

Mężczyzna spędził ponad 20 lat w celi śmierci. Twierdził, że jest niewinny. Jego egzekucję w czwartek przełożono, bo Sąd Najwyższy rozpatrywał jego ostatnie odwołanie, które w końcu odrzucił.

Jak wskazuje Reuters, od 2006 roku w Stanach Zjednoczonych stracono 10 więźniów w wieku ponad 70 lat, w tym Moody'ego.



Ponad 40 procent więźniów z cel śmierci ma co najmniej 50 lat.