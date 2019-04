Donald Trump odwiedzi Europę. W planach spotkanie z Macronem i królową Elżbietą II





Prezydent USA Donald Trump złoży w dniach 3-5 czerwca wizytę państwową w Wielkiej Brytanii i spotka się z królową Elżbietą II, a także weźmie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii - poinformował we wtorek Pałac Buckingham. 6 czerwca Trump uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Poprzednia wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii - w lipcu 2018 roku - miała charakter roboczy. Z obawy przed masowymi protestami rozmowy dwustronne z udziałem prezydenta USA i premier Theresy May odbyły się w podmiejskiej rządowej rezydencji w Chequers, a spotkanie z królową Elżbietą II miało jedynie nieformalny charakter.



Pełna wizyta państwowa ma jednak inny, rozbudowany i ceremonialny charakter: goście podejmowani są zazwyczaj uroczystym bankietem w Pałacu Buckingham, gdzie także zatrzymują się na czas wizyty (lub na zamku w Windsorze). Często w programie pobytu jest także uroczyste wystąpienie w brytyjskim parlamencie, choć w przeszłości spiker Izby Gmin John Bercow sygnalizował sprzeciw wobec takiego planu w przypadku Trumpa.



Ostatniego dnia wizyty Trumpa, 5 czerwca, w Portsmouth odbędą się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę lądowania aliantów w Normandii, co było przełomowym momentem w historii II wojny światowej.

"Wspólna historia"

W komunikacie prasowym Downing Street określono je jako "jeden z najwspanialszych pokazów wojskowych we współczesnej historii", w którym weźmie udział 26 samolotów Królewskich Sił Powietrznych (RAF) i co najmniej 11 statków Królewskiej Marynarki (Royal Navy).

Do udziału w uroczystości zaproszono także przedstawicieli innych narodów sojuszniczych, w tym między innymi Stanów Zjednoczonych, Polski, Czech, Słowacji, Francji i Kanady, a także reprezentację Niemiec.



- Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone łączy głęboka i trwała relacja partnerska, która jest oparta na naszej wspólnej historii i interesach. Razem robimy więcej niż jakiekolwiek inne dwa narody na świecie, a w wyniku tej współpracy jesteśmy bezpieczniejsi i zamożniejsi - powiedziała we wtorek premier Theresa May.



Jak tłumaczyła, wizyta Trumpa będzie "okazją, aby wzmocnić tę bliską relację w takich obszarach jak handel, inwestycje, bezpieczeństwo i obronność, a także przedyskutować to, co możemy zrobić, aby zacieśnić te więzy w kolejnych latach".



W trakcie swojego panowania królowa Elżbieta II - która będzie formalnym gospodarzem wizyty Trumpa - spotkała się z 11 z 12 rządzących w tym czasie prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jedynym, którego nie poznała, był Lyndon B. Johnson (1963-69). Dwóch z nich - George'a W. Busha (2003) i Baracka Obamę (2011) - podjęła właśnie w formule wizyty państwowej.



Zrewanżowała się czterema przyjazdami do USA na zaproszenie prezydentów Dwighta Eisenhowera (1957), Geralda Forda (1976), George'a H.W. Busha (1991) i George'a W. Busha (2007).

Kolejny przystanek: Paryż

Biały Dom poinformował we wtorek, że nazajutrz po zakończeniu wizyty w Wielkiej Brytanii, czyli 6 czerwca, Trump uda się do Francji, gdzie spotka się z prezydentem tego kraju Emmanuelem Macronem.

Trump od momentu objęcia prezydentury dwa razy odwiedził Francję - w lipcu 2017 roku i w listopadzie 2018 roku. Druga wizyta była związana z uroczystościami setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej.

Źródło: PAP/EPA / EPA/STR UK AND IRELAND Donald Trump spotkał się z królową Elżbietą II w Londynie w lipcu 2018 roku