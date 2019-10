Odchodzi, by "mieć więcej czasu dla rodziny". Kolejna dymisja w administracji Trumpa

Kevin McAleenan, który od kwietnia pełnił obowiązki szefa Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, podał się do dymisji. "Wykonał wspaniałą robotę" - ocenił prezydent Donald Trump na Twitterze. Zapowiedział, że nazwisko następcy lub następczyni ogłosi w przyszłym tygodniu.

"Po wielu latach pracy w rządzie chce on teraz przejść do sektora prywatnego i mieć też więcej czasu dla rodziny" - wyjaśnił Donald Trump. Dodał, że następca lub następczyni Kevina McAleenana zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu. "Jest wielu wspaniałych kandydatów" - podkreślił prezydent.



Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019





Kevin McAleenan podziękował prezydentowi i zapewnił, że pomoże w przekazaniu obowiązków swemu następcy.



I want to thank the President for the opportunity to serve alongside the men and women of the Department of Homeland Security. With his support, over the last 6 months, we have made tremendous progress mitigating the border security and humanitarian crisis we faced this year... pic.twitter.com/A4rTcZgJKF — Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) October 12, 2019





Kolejne odejście w administracji Trumpa

Donald Trump zwolnił doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego "Poinformowałem... czytaj dalej » 48-letni McAleenan, który wcześniej był komisarzem ds. ochrony celnej i granicznej USA, w kwietniu przejął obowiązki sekretarza ds. bezpieczeństwa krajowego po Kirstjen Nielsen.

Oficjalnie przyczyna jej odejścia nie została podana, ale jak spekulowały media, prezydent nie był zadowolony z jej pracy, a zwłaszcza rosnącego napływu przez granicę z Meksykiem nielegalnych imigrantów z Ameryki Środkowej. Od czasu, gdy obowiązki szefa tego resortu przejął McAleenan ich liczba wyraźnie spadła.

Kevin McAleenan to kolejne nazwisko na długiej liście osób, które odeszły lub zostały zmuszone do odejścia z administracji Donalda Trumpa. Miesiąc temu prezydent zwolnił swego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona.