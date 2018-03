Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" chce zostać gubernatorem





Foto: PAP/EPA/ALBA VIGARAY | Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved, Reuters Cynthia Nixon zapowiedziała walkę o fotel gubernatora

Aktorka i aktywistka Cynthia Nixon, która światową sławę zdobyła dzięki roli w serialu "Seks w wielkim mieście", zapowiedziała, że wystartuje w wyborach na gubernatora stanu Nowy Jork. Laureatka nagród Emmy i Tony o nominację demokratów walczyć będzie z dotychczasowym gubernatorem Andrew Cuomo.

"Kocham Nowy Jork i dzisiaj ogłaszam swoją kandydaturę na gubernator" - napisała w poniedziałek na Twitterze 51-letnia aktorka. Jednocześnie poinformowała, że zaczyna zbierać fundusze na rzecz kampanii wyborczej.

Smutna klapa, czyli metki w wielkim mieście Wielkie miasto... czytaj dalej » W swoim oświadczeniu podkreśliła, że jej kandydatura jest alternatywą wobec urzędującego od dwóch kadencji 60-letniego Cuomo. Obecnego gubernatora określiła jako centrystę i wytknęła, że jego doradcy mieli problemy z prawem.

Wraz z oświadczeniem Nixon opublikowała wideo nagrane w swoim domu. Towarzyszą jej żona i syn Max. Na nagraniu Nixon zapowiada walkę z nierównościami ekonomicznymi.

- Nasi przywódcy nas zawodzą - mówi aktorka. - Jesteśmy stanem o największych nierównościach w całym kraju, z ogromnym bogactwem i ekstremalną biedą zarazem - dodaje.

Ciężka walka z gubernatorem

Nixon 13 września zmierzy się w walce o nominację w wyborach wewnątrzpartyjnych Partii Demokratycznej. Wygrana z Cuomo może być jednak ciężka.

Gdyby aktorka i aktywistka wygrała w wyborach 6 listopada, byłaby pierwszą kobietą gubernatorem stanu Nowy Jork i pierwszą przedstawicielką mniejszości seksualnych na tym stanowisku. Od 2003 roku jest związana z Christine Marinoni, z którą zawarła związek małżeński w 2012 roku. Sama określa się jako osoba biseksualna.

Po stronie Nixon jest burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, którego poglądy sytuują go politycznie na lewo od Cuomo. De Blasio i obecnego gubernatora Nowego Jorku dzieli poważny konflikt dotyczący kwestii transportu publicznego i mieszkalnictwa.

Jak informuje Reuters, w pierwszych sondażach chęć oddania głosu na Nixon zadeklarowało 19 procent badanych, na Cuomo - 66. Granica błędu sondażu wynosi do czterech procent - dodaje agencja.

Jedna z czołowych aktorek Broadwayu

Gwiazdy. Filary Clinton Gdyby wynik... czytaj dalej » Chociaż 51-latka światową sławę zdobyła rolą prawniczki Mirandy Hobbes w słynnym serialu "Seks w wielkim mieście" (za którą otrzymała nagrodę Emmy w 2004 roku i cztery nominacje do Złotych Globów), to Nixon należy do aktorskiej elity Nowego Jorku głównie dzięki dorobkowi teatralnemu w produkcjach broadwayowskich i niezależnych. Zdobyła "teatralnego Oscara" (nagroda Tony) za rolę w sztuce "Rabbit Hole" w 2006 roku.

Poza sceną teatralną i występem w "Seksie w wielkim mieście" Nixon w dorobku ma około 80 ról filmowych i telewizyjnych.

W 2006 roku u Nixon wykryto nowotwór piersi. Chociaż aktorce udało jej się wygrać walkę z chorobą, musiała przerwać karierę zawodową na dwa lata. Od tamtej pory jest bardzo mocno zaangażowana w kampanie na rzecz walki z nowotworami piersi u kobiet.

Angażuje się również w walkę z biedą, nierównościami ekonomicznymi i walkę o prawa dla mniejszości seksualnych.