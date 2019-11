"Prawdopodobnie najbardziej znany pies świata" w Białym Domu





Prezydent Donald Trump przyjął w poniedziałek w Białym Domu Conana - psa wojskowego rannego w akcji, w trakcie której zginął przywódca tak zwanego Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi. - Conan jest prawdziwym bohaterem - mówił dziennikarzom także obecny na spotkaniu wiceprezydent Mike Pence.

Ścigał Bagdadiego, Trump ujawnił jego imię Prezydent USA... czytaj dalej » - To jest Conan. Obecnie jest prawdopodobnie najbardziej znanym psem na świecie - powiedział Donald Trump w czasie spotkania z reporterami w Ogrodzie Różanym.

Prezydentowi w czasie spotkania towarzyszyli pierwsza dama Melania Trump oraz wiceprezydent Mike Pence. - Conan jest prawdziwym bohaterem - mówił ten drugi, głaszcząc psa po głowie.

Pence dodał też, że wcześniej odbyło się spotkanie z komandosami, którzy przeprowadzili operację.

Prezydent Trump zwrócił jednak uwagę, że żołnierze nie mogą prezentować się publicznie. - Ale wykonali oni świetną pracę. Conan także wykonał świetną pracę. Jesteśmy zaszczyceni mogąc go tu gościć - mówił Trump.

Źródło: EPA/JIM LO SCALZO Conan w Białym Domu Źródło: PAP/ EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump gościł w Białym Domu Conana - psa, który ścigał al-Bagdadiego

Pies, który ścigał al-Bagdadiego

Początkowo amerykańskie wojsko ujawniło niewiele informacji na temat psa, ponieważ zazwyczaj takie dane są skrzętnie chronione. Szef sztabu armii USA generał Mark Milley poinformował jedynie, że podczas akcji w posiadłości al-Bagdadiego pies został lekko ranny w tunelu podczas pościgu za byłym liderem IS, ale już wrócił do zdrowia.

Donald Trump poinformował natomiast, że gdy tylko Conan wróci z Bliskiego Wschodu, odwiedzi Biały Dom.

Śmierć dżihadysty numer jeden

Wysadził się, "zabijając siebie i trójkę dzieci". Tak zginął dżihadysta numer jeden Prezydent Donald... czytaj dalej » O śmierci przywódcy IS Donald Trump poinformował pod koniec października. Podał, że Bagdadi wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. "Zginął jak pies i tchórz" - powiedział przywódca USA. Według niego była to "wielka noc dla świata i USA", a Stany Zjednoczone "pociągnęły do odpowiedzialności terrorystę numer jeden na świecie".

Według amerykańskiego wywiadu Bagdadi ukrywał się gdzieś przy granicy iracko-syryjskiej. Zabito go jednak kilkaset kilometrów od tego miejsca, w pobliżu granicy Syrii z Turcją.

Islamistyczną organizacją kierował od 2010 roku, kiedy IS było jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku.

W szczytowym okresie tak zwane Państwo Islamskie kontrolowało tereny od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku, Bagdadu. Jednak porażki IS w Mosulu w Iraku i w Ar-Rakce w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek i kurczenie się samozwańczego kalifatu. Bagdadi został zmuszony do ucieczki.

Donald Trump zabicie lub schwytanie szefa Państwa Islamskiego zapowiadał od początku swojej kadencji. Za jego głowę Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów. W zlokalizowaniu terrorysty kluczową rolę miał odegrać były członek IS.

Źródło: Balkis Press/ABACA/Abaca/East News Donald Trump potwierdził śmierć Abu Bakr al-Bagdadiego