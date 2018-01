Video: tvn24

Szeregowy Manning: Jestem kobeitą

22.08 | Szeregowy Bradley Manning, skazany w środę na 35 lat więzienia za ujawnienie setek tysięcy tajnych dokumentów, oświadczył, że od dziś chce być kobietą i zamierza przejść operację zmiany płci. Prosi także, by już nie nazywać go Bradleyem a Chelsea Elisabeth Manning. Jeden z wrogów publicznych Ameryki okazuje się być człowiekiem o zaburzonej osobowości, a jego prawnicy nie kryją, że to może być podstawa starań o wcześniejsze zwolnienie lub nawet ułaskawienie.

