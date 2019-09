Pentagon zamierza wzmocnić militarnie Arabię Saudyjską

Video: Fakty po południu

"Znamy winowajcę. Jesteśmy gotowi do odwetu"

W sobotę doszło do ataku rakietowego na instalacje naftowe we wschodniej Arabii Saudyjskiej. Przyznał się do niego ruch Huti, jedna ze stron wojny domowej w Jemenie. Administracja Białego Domu twierdzi jednak, że rakiety przyleciały z Iranu. Prezydent USA zapowiedział, że jego kraj jest gotowy do odwetu.

