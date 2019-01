Amerykanie chcą ekstradycji dyrektor finansowej chińskiego giganta

Foto: Darryl Dyck/CP/ABACAPRESS/EPA/PAP Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Problemy chińskiej cenzury. Muszą szkolić cenzorów z...

Wszystko, co można przeczytać w chińskim internecie, podlega cenzurze. Cenzorzy muszą wyłapać każdą zakazaną informację, na przykład o masakrze na Placu Tiananmen. Problem w tym, że najpierw muszą się o niej dowiedzieć, bo dzieci prawdziwej historii Chin w szkołach się nie uczą. Młodzi cenzorzy nie wiedzą, co cenzurować. Zanim przystąpią do pracy, muszą przejść specjalne szkolenie z prawdziwej historii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24.

