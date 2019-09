Aresztowany po śmierci rapera. Miał mu dostarczyć narkotyki

28.05.2019 | Z amfetaminą do przedszkola. Do narkotyków...

Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/Nicolas Volcker Video: Dariusz Łapiński / Fakty TVN

28.05.2019 | Z amfetaminą do przedszkola. Do narkotyków...

5-latek przyszedł do przedszkola z woreczkiem amfetaminy. Na szczęście - opiekunki były czujne i na widok białego proszku wezwały policję. Funkcjonariusze ustalili, że proszek to amfetamina ojca dziecka. Mężczyzna przyznał się do winy.

