Zaplanował zemstę. Bomba domowej roboty miała wybuchnąć na wiecu

Video: Marcin Wrona / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sprawca ataku na synagogę w Poway w Kalifornii miał działać sam

19-latek, który napadł w sobotę na synagogę w Kalifornii działał sam - to najnowsze ustalenia policji. W ataku ranne zostały cztery osoby, jedna z nich zmarła w szpitalu. Była to 60-letnia kobieta, która najprawdopodobniej zasłoniła rabina własnym ciałem. On też został ranny. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»