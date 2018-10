Przeszukano placówkę pocztową. Śledczy: były tam przesyłki z bombami

Funkcjonariusze FBI przeszukali w czwartek wieczorem placówkę pocztową na Florydzie w ramach śledztwa, którego celem jest zidentyfikowanie osoby, lub osób, które wysłały 10 tak zwanych bomb rurowych do prominentnych polityków Partii Demokratycznej i krytyków polityki prezydenta Trumpa.

W ramach tego śledztwa stwierdzono, jak poinformowali anonimowi przedstawiciele FBI, że ślady prowadzą na Florydę, jako miejsce skąd wysłano przynajmniej niektóre paczki z bombami.

Co najmniej 10 bomb w paczkach do czołowych Demokratów: do Obamy, Clinton, Bidena Podejrzana paczka... czytaj dalej » Potwierdziła to w wywiadzie dla telewizji Fox News Kirstjen Nielsen kierująca Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego.

Dlatego przeszukano, z pomocą policyjnych psów tropiących, centrum sortowania przesyłek pocztowych w Opa-Locka, miejscowość położoną w południowej części Florydy, w pobliżu Miami. Policja w Miami ujawniła, że FBI podejrzewa, iż właśnie przez to centrum przeszła część paczek z bombami.

"Akt terroru"

Przypuszcza się że bomby i urządzenia do ich odpalania były skonstruowane na podstawie planów dostępnych w internecie.

Władze federalne określiły wysyłanie paczek z bombami jako "akt terroru" chociaż, jak zauważa Reuter, odmówiły sprecyzowania, czy były one rzeczywiście zdolne do eksplozji. Niektórzy eksperci są zdania, że ich prymitywna konstrukcja wskazuje, że miały one raczej powodować strach i poczucie zagrożenia, a nie zabijać.

W czwartek przechwycono dwie podejrzane paczki wysłane do byłego wiceprezydenta USA, demokraty Joe Bidena. Wcześniej w czwartek policyjni saperzy usunęli taką paczkę z domu aktora Roberta de Niro na nowojorskim Manhattanie.

Od ubiegłym roku wtorku paczki z materiałami wybuchowymi i urządzeniami do ich odpalania wysłano ponadto do miliardera i jednego z czołowych donatorów Partii Demokratycznej George'a Sorosa, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłego prezydenta Baracka Obamy, do siedziby telewizji CNN na Manhattanie, a także do byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Erica Holdera, byłego dyrektora CIA Johna Brennana i do demokratycznej deputowanej do Izby Reprezentantów Maxine Waters.