Kolejne "urządzenia wybuchowe" przejęła policja. Zatrzymano podejrzanego

Amerykańskie służby przejęły dotychczas łącznie 12 podejrzanych przesyłek adresowanych do prominentnych polityków Partii Demokratycznej i krytyków polityki prezydenta Donalda Trumpa. Dwie przesyłki, o których poinformowano w poniedziałek, miały trafić do byłego szefa wywiadu Jamesa Clappera i do senatora Cory'ego Bookera.

Co najmniej 10 bomb w paczkach do czołowych Demokratów: do Obamy, Clinton, Bidena Podejrzana paczka... czytaj dalej » Komisarz nowojorskiej policji James O'Neill podkreślił, że wysyłane paczkami mechanizmy traktowane są przez śledczych jako "podejrzane urządzenia wybuchowe".

W piątek po południu polskiego czasu stacja CNN - powołując się na "liczne źródła w organach ścigania" oraz agencja Reutera - cytując źródło w Departamencie Sprawiedliwości, poinformowały o zatrzymaniu przez FBI mężczyzny podejrzewanego o rozsyłanie przesyłek.

Osoba ta została przewieziona do aresztu w Miami - donosiły media.

Informację o zatrzymaniu podejrzanej osoby potwierdziła następnie na Twitterze rzeczniczka Departamentu Sprawiedliwości Sarah Isgur Flores.



We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) October 26, 2018





Według stacji MSNBC podejrzany ma około 50 lat, a do zatrzymania miało dojść w mieście Plantation w pobliżu Fort Lauderdale na Florydzie.

Policja: możliwe, że będą kolejne paczki

Dzienik "USA Today", cytując anonimowe źródła we władzach, poinformował, że podejrzane urządzenia skonstruowane zostały z fragmentów plastikowych rurek zawierających czarny proszek i kawałki szkła. Rurki owinięte były taśmą, a dołączono do nich urządzenie przypominające mechanizm zegarowy.

Przedstawiciel FBI Bill Sweeney oświadczył, że śledztwo w tej sprawie jest ogólnokrajowe, ale zastrzegł, że wciąż jest na wczesnym etapie. - Możliwe, że zostały albo zostaną wysłane kolejne paczki. Urządzenia te powinny być traktowane jako niebezpieczne - powiedział.

Wcześniej FBI informowało, że ślady w śledztwie prowadzą na Florydę, skąd wysłano przynajmniej niektóre podejrzane paczki. Z pomocą policyjnych psów tropiących przeszukano centrum sortowania przesyłek pocztowych w Opa-Locka, miejscowości położonej w południowej części Florydy, w pobliżu Miami. Policja w Miami ujawniła, że FBI podejrzewa, iż właśnie przez to centrum przeszła część paczek z bombami.

Do polityków Partii Demokratycznej i krytyków polityki prezydenta Donalda Trumpa wysłano do tej pory 12 przesyłek z podejrzanym mechanizmem w środku.

"Akt terroru"

Przypuszcza się że bomby i urządzenia do ich odpalania były skonstruowane na podstawie planów dostępnych w internecie.

Władze federalne określiły wysyłanie paczek z bombami jako "akt terroru" chociaż, jak zauważa Reuter, odmówiły sprecyzowania, czy były one rzeczywiście zdolne do eksplozji. Niektórzy eksperci są zdania, że ich prymitywna konstrukcja wskazuje, że miały one raczej powodować strach i poczucie zagrożenia, a nie zabijać.

Oglądaj Wideo: tvn24 Funkcjonariusze FBI przeszukali placówkę pocztową na Florydzie

W czwartek przechwycono dwie podejrzane paczki wysłane do byłego wiceprezydenta USA, demokraty Joe Bidena. Wcześniej w czwartek policyjni saperzy usunęli taką paczkę z domu aktora Roberta de Niro na nowojorskim Manhattanie.

Od ubiegłego wtorku paczki z materiałami wybuchowymi i urządzeniami do ich odpalania wysłano ponadto do miliardera i jednego z czołowych sponsorów Partii Demokratycznej George'a Sorosa, byłej sekretarz stanu Hillary Clinton, byłego prezydenta Baracka Obamy, do siedziby telewizji CNN na Manhattanie, a także do byłego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Erica Holdera, byłego dyrektora CIA Johna Brennana i do demokratycznej deputowanej do Izby Reprezentantów Maxine Waters. Ostatnie dwie przesyłki zaadresowane były do byłego szefa wywiadu Jamesa Clappera i do senatora Cory'ego Bookera.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapewnił, że policjanci zostali rozstawieni przed mieszczącymi się w metropolii redakcjami mediów i biurami polityków.

Oglądaj Wideo: tvn24 Przesyłki wysyłane są do osób, które krytykują obecną politykę Białego Domu