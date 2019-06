Pracownik miejski otworzył ogień w urzędzie. Nie żyje 13 osób

Jak powiedział szef policji w Virginia Beach Jim Cervera, w piątek około godziny 16 czasu lokalnego napastnik wszedł do budynku urzędu miejskiego i otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi. Gdy na miejsce przybyła policja, zaczął strzelać także do funkcjonariuszy. Trafił jednego z policjantów, ale ten przeżył dzięki kamizelce kuloodpornej.

Napastnik zginął podczas wymiany ognia z policją.

Lokalna stacja WAVY podała, że sprawca masakry to długoletni pracownik miejski, który - zdaniem stacji - w czwartek dostał wypowiedzenie. Jim Cervera poinformował natomiast, że mężczyzna nadal był zatrudniony w urzędzie miejskim, choć dodał, że był on "niezadowolony". Policjant nie chciał jednak powiedzieć, co był przyczyną ataku.

- To straszne zdarzenie. Brakuje mi słów, by opisać to, co się stało - stwierdził szef policji w Virginia Beach. - W tej chwili rzeczywiście mamy więcej pytań niż odpowiedzi - przyznał Cervera.

W śledztwie miejscowej policji pomaga FBI.

Jedna z pracownic miejskich, która w czasie strzelaniny była w budynku urzędu, powiedziała stacji WAVY, że gdy usłyszała krzyki i strzały, to zadzwoniła na policję. - Zabarykadowaliśmy się w biurze. Mieliśmy tylko nadzieję, że zaraz to wszystko się skończy - stwierdziła kobieta.

"Prezydent Donald Trump został poinformowany o strzelaninie w Virginia Beach i cały czas śledzi sytuację w tym mieście" - zakomunikował Biały Dom.

"To tragiczny dzień dla Virginia Beach i całego stanu" - napisał na Twitterze gubernator stanu Wirginia Ralph Northam, reprezentujący Partię Demokratyczną.

This is a tragic day for Virginia Beach and our entire Commonwealth. My heart breaks for the victims of this devastating shooting, their families, and all who loved them. I am on my way to Virginia Beach now and will be there within the hour.