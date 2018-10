29 zarzutów dla sprawcy masakry w synagodze

Video: Fakty TVN

Strzelanina w synagodze w Pittsburghu. "Zbrodnia z nienawiści"

W Pittsburghu w USA doszło do strzelaniny. Sytuacja miała miejsce w synagodze. Mówi się o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych i wielu rannych. Według najnowszych relacji napastnik został zatrzymany, gdy usiłował przedostać się do samochodu.

