Duda: polsko-amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce czas nadać nową jakość

Video: tvn24

Reakcja Donalda Trumpa na słowa Dudy o bazie "Fort Trump"

19.09 | Mam nadzieję, że pan prezydent (Donald Trump) podejmie decyzję o skierowaniu do Polski kolejnych jednostek amerykańskich wraz z wyposażeniem - powiedział Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej. - Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump - zdradził. - Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA - stwierdził polski prezydent.

