Płomienie odcięły służbom dojście, uwięzieni pod pokładem stukali w kadłub

Co najmniej 25 osób zginęło w wyniku pożaru statku niedaleko wybrzeży Kalifornii. Służby ratunkowe ciągle poszukają zaginionych. Pożar wybuchł w poniedziałek nad ranem i rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Dotychczas nie wiadomo, co spowodowało tę tragedię. Łódź błyskawicznie spłonęła i po siódmej rano poszła na dno. Leży na głębokości dwudziestu metrów. Statek wynajęty był na wycieczkę dla amatorów nurkowania. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

