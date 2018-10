Zabijał z nienawiści. Sprawca masakry w synagodze usłyszał 44 zarzuty

Video: Reuters, AP, TVN24

Sprawca strzelaniny w Pittsburgu w Pensylwanii zatrzymany

27.10 | W sobotę doszło do strzelaniny w synagodze Tree of Life w Pittsburghu. Wydarzenia miały miejsce około godziny 16.30 czasu polskiego (10.30 w Pittsburgu). Jak mówił amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona w rozmowie z TVN24, zginęło co najmniej osiem osób, a sześć zostało postrzelonych. Sprawcą był 46-letni biały mężczyzna, który został już zatrzymany.

»