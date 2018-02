Tragiczny początek roku w USA. Już 18 przypadków użycia broni w szkołach





W ciągu pierwszych 45 dni tego roku w amerykańskich szkołach doszło już do 18 przypadków użycia broni palnej - odnotowała organizacja non-profit Everytown for Gun Safety cytowana przez ABC News. Jednocześnie na terenie całych Stanów Zjednoczonych doszło w tym czasie do aż 30 strzelanin, w których zginęły co najmniej cztery osoby.

Publikując swoje podsumowanie dotyczące amerykańskich szkół organizacja Everytown for Gun Safety pisze o "strzelaninach", jednak jako takie definiuje każdy przypadek użycia ostrej amunicji na terenie szkolnym.

Ostatnia tragedia, w której w środę w liceum na Florydzie zginęło 16 osób, była pierwszym przypadkiem użycia broni palnej w tym roku w szkole w tym stanie.

Od 1 stycznia trzy takie przypadki odnotowano natomiast w Teksasie, dwa w szkołach w Kalifornii i dwa kolejne w Michigan. W 10 innych stanach doszło do pojedynczych przypadków otwarcia ognia.

Jak precyzuje organizacja, w ośmiu z 18 przypadków nikt nie odniósł obrażeń. Dwa kolejne zostały z kolei sklasyfikowane jako próby samobójcze bez zamiaru skrzywdzenia innych osób.

Masowe strzelaniny

ABC News przytacza jednocześnie dane innej organizacji non-profit Archiwum Przemocy z Użyciem Broni Palnej, które zajmuje się gromadzeniem informacji o tzw. masowych strzelaninach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, nie tylko szkół. Jako masowe strzelaniny organizacja ta uznaje wszystkie przypadki, w których zabite z użyciem broni palnej zostały co najmniej cztery osoby, nie uwzględniając strzelca. Groził kolegom, wydalili go ze szkoły. W środę do niej wrócił. Miał ze sobą karabin Sprawca... czytaj dalej »

Według tej statystyki od początku 2018 roku w USA doszło już do 30 masowych strzelanin, wliczając w to ostatnią tragedię w szkole na Florydzie.

Jak zwrócono uwagę, szkoły są przy tym jednym z miejsc w których często dochodzi do tego typu zdarzeń. W 2007 roku na terenie Virginia Tech University doszło do trzeciej najtragiczniejszej masowej strzelaniny w USA, w której zginęły 32 osoby. Z kolei w 2012 roku w strzelaninie w szkole podstawowej w Newtown było 26 ofiar śmiertelnych.

Według cytowanego byłego agenta FBI Brada Garretta, większość ataków z użyciem broni palnej w szkołach trwa nie więcej niż pięć minut.