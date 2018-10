Seria "podejrzanych przesyłek" i ewakuacja w Nowym Jorku





»

W przesyłkach wysłanych do byłego prezydenta USA Baracka Obamy i byłej sekretarz stanu Hillary Clinton znaleziono urządzenia wybuchowe - poinformował w środę dziennik "New York Times", powołując się na źródła policyjne. Urządzenia te miały być podobne do tego, które w poniedziałek znaleziono w skrzynce pocztowej miliardera George’a Sorosa.

Pierwsze z urządzeń we wtorek wieczorem rano wykryte zostało przez pracownika technicznego, który prześwietlał przesyłki przychodzące do Hillary Clinton. Zaadresowana była ona do rezydencji byłej pierwszej damy i sekretarz stanu USA w Chappaqua niedaleko Nowego Jorku. "Urządzenie wybuchowe" w skrzynce pocztowej Sorosa Urządzenie... czytaj dalej »

Drugie, podobne urządzenie znalezione zostało w środę nad ranem w poczcie skierowanej do byłego prezydenta Baracka Obamy. Do jego wykrycia również doszło podczas rutynowej kontroli poczty przychodzącej do rezydencji byłego prezydenta w dzielnicy Kalorama w Waszyngtonie.

Śledztwo w sprawie paczek wszczęło już FBI. O "podejrzanych przesyłkach", bez charakteryzowania ich zawartości, poinformowała również amerykańska Secret Service.

"Secret Service przechwyciła podejrzane paczki zaadresowane do domów byłego prezydenta Obamy i byłej pierwszej damy Hillary Clinton. Prowadzimy śledztwo razem z naszymi partnerami ze służb mundurowych" - napisano. Secret Service podkreśliła, że bezpieczeństwo Clinton i Obamy nie zostało zagrożone.

"New York Times" twierdził wcześniej, że przesyłki zostały wysłane do biur obu polityków.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 października 2018

Oglądaj Wideo: ENEX Rezydencja Hillary Clinton, zdjęcia archiwalne

Ewakuacja w Nowym Jorku

Amerykańska policja poinformowała następnie o ewakuacji jednego z wieżowców Time Warner Center w Nowym Jorku, w którym znajdują się biura CNN. Ewakuacja spowodowana była otrzymaniem zaadresowanej do CNN "podejrzanej przesyłki".

Według CNN przechwycona została także "podejrzana przesyłka" zaadresowana do Białego Domu. Informację tę zdementowała później jednak cytowana przez agencję Reutera anonimowa osoba zbliżona do sprawy.

Nie wiadomo, czy przesyłka przypominała te wysłane do Baracka Obamy i Hillary Clinton.

Według CNN nowojorska policja "ma sytuację pod kontrolą".





Biały Dom "bardzo poważnie" traktuje sprawę

Tymczasem Biały Dom wydał krótkie oświadczenie, w którym potępił "próby (przeprowadzenia) agresywnych ataków" przeciwko byłemu prezydentowi i byłej sekretarz stanu oraz "innym osobom publicznym".

Biały Dom traktuje tę sprawę "bardzo poważnie" - podaje telewizja MSNBC, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela amerykańskiej administracji.

Według Secret Service podejrzana przesyłka dotarła m.in. do rezydencji Baracka Obamy

Trwa śledztwo FBI

W poniedziałek urządzenie wybuchowe znaleziono w skrzynce pocztowej domu miliardera, filantropa i działacza politycznego George'a Sorosa pod Nowym Jorkiem. Saperzy wywieźli podejrzany pakunek i przeprowadzili jego kontrolowaną detonację. Według "NYT" Sorosa nie było w domu, gdy urządzenie zostało znalezione.