Ursula von der Leyen w Warszawie: będą tematy, co do których pewnie się nie zgodzimy

Ważne jest to, by się wysłuchać i wykazywać się wzajemnym szacunkiem, nie zapominając, czemu jesteśmy w Unii Europejskiej - powiedziała przed spotkaniem z Mateuszem Morawieckim nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak wskazała, jednym z tematów czwartkowej rozmowy w Warszawie będzie kwestia praworządności i migracji.

Czwartkowa wizyta von der Leyen w Warszawie to jej druga zagraniczna wizyta w sprawie konsultacji tek w owej Komisji Europejskiej. Wcześniej w Paryżu spotkała się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Premier Morawiecki na konferencji prasowej przed spotkaniem podkreślił, że w planie rozmowy z szefową Komisji jest "dyskusja na temat personaliów, kwestii obsady komisarza i tego, jakie portfolio mogłoby zostać przyporządkowane dla polskiego komisarza". - Oczywiście to w kontekście wszelkich innych wyzwań, o których na pewno będziemy dzisiaj również rozmawiać - dodał szef rządu.

- Nowa kadencja dla instytucji europejskich, nowe idee, nowe otwarcie. Wierzę, że dla Europy będzie to bardzo dobry, nowy czas - podkreślił Morawiecki.

"Powinniśmy pamiętać ze jesteśmy po tej samej stołu"

- Bardzo istotne dla mnie było to, by po Berlinie i Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska jest ważnym państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem Europy Środkowo-Wschodniej - mówiła nowa szefowa Komisji. Jak zaznaczyła, kolejnym po Polsce celem jej wizyty będzie Chorwacja.

Ursula von der Leyen wskazała, że głównymi tematami rozmów z Morawieckim będą: zrównoważony rozwój, dobrobyt i bezpieczeństwo. Dodała jednak, że pojawią się także tematy, "co do których pewnie się nie zgodzimy", wymieniając wśród nich kwestie migracji oraz praworządność.

- Ważne jest to, by się wysłuchać i wykazywać się wzajemnym szacunkiem, nie zapominając czemu jesteśmy w Unii Europejskiej - powiedziała von der Leyen.

Nowa szefowa Komisji zaznaczyła, że ze względu na łączące Unię Europejskiej i Polskę wspólne wartości "powinniśmy pamiętać ze jesteśmy po tej samej stołu". Wśród tych wartości wymieniła "wolność, poszanowanie prawa, poszanowanie godności każdego człowieka".

Von der Leyen odniosła się także do kwestii bezpieczeństwa. Zwróciła uwagę, że na 29 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, 21 to państwa członkowskie UE. - Dlatego też w ramach NATO potrzebny jest nam silny filar Unii Europejskiej - oświadczyła von der Leyen.

- Są też inne pola, w których to Unia, a nie NATO mają rolę do odegrania, dlatego też niezbędne są nam procedury i struktury odpowiednie w tym kierunku. Dlatego stworzyliśmy tzw. PESCO, chodzi o sojusz na rzecz obrony Unii Europejskiej - to jest kolejny temat, nad którym będziemy intensywnie pracować - dodała.

Von der Leyen składa Komisję

Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej prowadzi obecnie negocjacje z szefami państw i rządów krajów członkowskich między innymi w sprawie składu KE pod jej kierownictwem.

Premier Morawiecki pytany przed spotkaniem, czy podczas rozmów z szefową Komisji zostanie przedstawiona kandydatura polskiego komisarza i czy rząd weźmie pod uwagę to, że przyszły skład Komisji będzie musiał też zostać zaakceptowany przez Parlament Europejski, odparł, że "wszystko oczywiście bierzemy pod uwagę, ale przede wszystkim suwerenną decyzją państwa jest - zgodnie z traktatami - przedstawiać swoich reprezentantów do Komisji Europejskiej".

W ubiegłym tygodniu Ursula von der Leyen - dotychczasowa minister obrony Niemiec - została wybrana przez Parlament Europejski na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Głosowanie PE nad całym składem Komisji Europejskiej i przesłuchania poszczególnych osób odbędą się po wakacjach. Obecnie już 15 krajów w mniej lub bardziej oficjalny sposób zgłosiło swoich kandydatów na komisarzy do komisji von der Leyen.