"Świat nie będzie czekał". Przywódcy gratulują "nowej twarzy Europy" i piszą o wyzwaniach





Angela Merkel nazywa ją "przekonaną i przekonującą Europejką", premier Włoch mówi o "zachęcającym początku", a szef fińskiego rządu o "korzystnej zmianie". Wybór Ursuli von der Leyen na nową szefową Komisji Europejskiej komentuje w środę cała Europa.

383 głosami za, tylko dziewięcioma ponad wymaganą większość bezwzględną, Ursula von der Leyen została we wtorek wybrana przez Parlament Europejski na szefową Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku zaapelowała o wspólną pracę na rzecz zjednoczonej Europy.

Gratulacje dla Niemki, następczyni Jeana-Claude'a Junckera, płyną z całej Unii.

KIM JEST URSULA VON DER LEYEN?

"Bardzo ważny okres dla europejskich instytucji"

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassol na Twitterze napisał, że "następne kilka lat będzie bardzo ważne dla przyszłości Unii Europejskiej". W jego ocenie "możemy się z nimi zmierzyć tylko wtedy, gdy zrobimy to na podstawie pełnej współpracy między instytucjami UE".

"Po dzisiejszym głosowaniu wejdziemy w bardzo ważny okres dla europejskich instytucji. Będziemy przygotowywać się do przesłuchań komisarzy, które będą prowadzone bardzo dokładnie przez członków tej izby (Parlamentu Europejskiego - red.)" - stwierdził szef europarlamentu.

"Gratulacje, Ursula von der Leyen!" - napisała na Twitterze szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Włoszka załączyła też film, na którym widać, jak gratuluje i serdecznie obejmuje się z Niemką.



Niemce pogratulował także przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. "Gratulacje Ursula von der Leyen. Gratulacje Europo" - oznajmił na Twitterze.



"Przekonana i przekonująca Europejka"

"Cieszę się, bo szefową Komisji Europejskiej zostanie przekonana i przekonująca Europejka. Z wielkim zapałem zajmie się ona wyzwaniami, przed którymi stoimy jako Unia Europejska. Dała to wyraźnie do zrozumienia w dzisiejszym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim" - napisała o von der Leyen kanclerz Niemiec Angela Merkel w oświadczeniu.



Podkreśliła, że po ponad 50 latach, na czele "europejskiej egzekutywy" znów stanie przedstawiciel Niemiec i po raz pierwszy w historii będzie to kobieta.



"Chociaż tracę dziś długoletnią minister w rządzie, to zyskuję nową partnerkę w Brukseli. Dlatego cieszę się na dobrą współpracę" - zaznaczyła Merkel.

Von der Leyen piastowała do tej pory tekę minister obrony Niemiec.

Von der Leyen: w środę zrezygnuję z funkcji ministra obrony RFN

Prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier zwrócił w swoim oświadczeniu uwagę, że von der Leyen obejmuje stanowisko w wyjątkowo trudnych czasach, kiedy znaczenie zjednoczonej Europy jest kwestionowane na wielu płaszczyznach. Oprócz tego prawdopodobnie podczas jej kadencji dojdzie do opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

"Czas zwrócić spojrzenie do przodu, bo świat nie będzie czekał na Europę" Heiko Maas

"Jednocześnie z Niemcami wiąże się duże nadzieje jako z gwarantem stabilności Unii Europejskiej. Europa musi działać wspólnie i dać mocne odpowiedzi na duże zagadnienia przyszłości, takie jak polityka klimatyczna, postępowanie w kwestii ucieczek i migracji, zdolność do konkurencji międzynarodowej i zmiany towarzyszące cyfryzacji. Żeby to osiągnąć, niezbędna jest zaufana współpraca między instytucjami europejskimi oraz z państwami członkowskimi UE. Jestem przekonany, że może się pani udać odzyskać utracone zaufanie i jedność" - stwierdził niemiecki prezydent.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas (SPD) przypomniał, że w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim von der Leyen opowiedziała się za "zjednoczoną i silną Europą, nad którą chcemy teraz wspólnie pracować."

"Czas zwrócić spojrzenie do przodu, bo świat nie będzie czekał na Europę" - napisał na Twitterze.

"Zachęcający początek"

Premier Włoch Giuseppe Conte nazwał wybór Ursuli von der Leyen "zachęcającym początkiem". "Ale to tylko początek" - dodał szef włoskiego rządu.

W nocie opublikowanej przez kancelarię premiera Conte dodał: "Doceniamy propozycje programowe przewodniczącej na rzecz Europy nareszcie bardziej solidarnej, bardziej szanującej środowisko i bezpieczniejszej, jeśli chodzi o kwestie przemytu i nielegalnej migracji".

"Droga nowej Komisji Europejskiej ku Europie bliższej potrzebom obywateli, bardziej sprawiedliwej i bardziej demokratycznej zakończy się sukcesem, jeśli będzie mogła liczyć na zaangażowanie wszystkich instytucji europejskich i państw członkowskich" - podkreślił Conte. Zapewnił, że KE może liczyć na zaangażowanie jego kraju.

"Włochy świadome swej roli jako kraju założycielskiego UE zamierzają wywiązać się ze swych obowiązków, aby Europa potrafiła się odnowić i ponownie umieściła obywateli w centrum swej przyszłości" - zaznaczył szef rządu.

Całe wystąpienie Ursuli von der Leyen

"Europa musi iść do przodu"

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał gratulacje nowej szefowej Komisji Europejskiej.

Przesyłając życzenia dla niemieckiej polityk za pośrednictwem Twittera, Sanchez zaznaczył, że "Europa musi iść do przodu" dzięki wspólnym wysiłkom polityków.

Matka siedmiorga dzieci, minister obrony, lekarka i ekonomistka. Kim jest Ursula von der Leyen?

Wśród niezbędnych działań szef Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) wymienił inicjatywy służące powstrzymaniu zmian klimatycznych, walkę z bezrobociem, a także dążenie do zapewnienia "prawdziwej równości".

"Walczmy o bardziej społeczną, sprawiedliwą, zrównoważoną i feministyczną Europę" - zakończył swój wpis premier Hiszpanii.

"Wierzę, że będzie Pani pracować na rzecz silniejszej, zjednoczonej, a także bardziej konkurencyjnej Unii Europejskiej, która zapewni też prawa i wolności obywatelom wszystkich swych państw członkowskich" - napisał Pablo Casado.

Prezydent Francji Emmanuel Macron uznał, że zatwierdzenie przez Parlament Europejski von der Leyen jako szefowej KE pozwala "być dumnym z Europy". Po ogłoszeniu wyników Macron napisał do nowej przewodniczącej: "Dziś jest pani twarzą Europy, zaangażowania, ambicji i postępu. Możemy być dumni z Europy. Będziemy przy pani, żeby prowadzić Europę ku przyszłości".

"Korzystna zmiana"

Zdaniem premiera Finlandii Antti Rinne, wybór von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej to "korzystna zmiana" z punktu widzenia równouprawnienia, ale zdobyty minimalną większością mandat będzie wymagać od niej działań na rzecz wzmocnienia zaufania Parlamentu Europejskiego.

Socjaldemokrata podkreślił w swej wypowiedzi dla mediów, że historyczny wybór Niemki na to stanowisko jest krokiem o dużym znaczeniu dla kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn zarówno w Finlandii, jak i całej Unii Europejskiej.

Premier państwa, które od lipca rozpoczęło półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, wyraził także zadowolenie z faktu, że na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego również została wskazana kobieta - pochodząca z Francji Christine Lagarde.

Kandydaci na najważniejsze unijne stanowiska



Szef fińskiego rządu podkreślił w swej wypowiedzi, którą cytują główne fińskie media, że wyboru na czołowe unijne stanowiska udało się dokonać po długich dyskusjach w gronie przywódców państw. Teraz zacznie się debata o programie fińskiej prezydencji - zaznaczył. Mówiąc o priorytetach, Rinne wymienił m.in. działania na rzecz walki z ociepleniem klimatu, wzmocnienie praworządności w poszczególnych krajach UE, kwestie związane z migracją, dyskusje wokół budżetu i brexit. "Sympatyczna i rozrywkowa", "lubiała szaleć". Von der Leyen w jednym domu z Rostowskim



Rinne odniósł się także do przebiegu wtorkowego głosowania w PE, w którym za kandydaturą Ursuli von der Leyen głosowało 383 posłów, a przeciwnych było 327. Według Rinne, taka wygrana "o włos" (do uzyskania wymaganej większości potrzebnych było 374 głosów poparcia) niemieckiej polityk nie świadczy wcale o rozłamie w UE, ale jest raczej przejawem krytyki ze strony parlamentarzystów, niezadowolonych z faktu, że przywódcy państw i rządów zlekceważyli nieformalną procedurę obsadzania najważniejszych stanowisk tzw. kandydatami wiodącymi (Spitzenkandidat).



Kandydatura von der Leyen nie została wcześniej wysunięta przez żadną z grup politycznych w PE, a po przeprowadzonych w maju wyborach do PE tzw. kandydaci wiodący zostali pominięci.

Zdaniem fińskiego premiera, aby zdobyć zaufanie Parlamentu Europejskiego von der Leyen będzie musiała podjąć konkretne "działania w tym kierunku".

Gratulacje z Kijowa

Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Ursuli von der Leyen wyboru na przewodniczącą Komisji Europejskiej i wyraził nadzieję na współpracę z nią na rzecz rozwoju stosunków między UE i jego krajem.

"Przekazuję szczere gratulacje Ursuli von der Leyen w związku z wybraniem jej, pierwszej kobiety, na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Życzę sukcesów i z niecierpliwością oczekuję na wspólną działalność w ścisłej współpracy na rzecz rozwoju silnych relacji między Ukrainą i UE" – podał Zełenski na Twitterze.



Dziennik "Helsingin Sanomat" podał za swym korespondentem w Brukseli, że za kandydaturą von der Leyen głosowała większość z trzynastu fińskich europosłów. Niemkę poparli politycy reprezentujący ugrupowania centro-liberalne oraz liberalno-konserwatywne, a także socjaldemokraci. Przeciwny był natomiast polityk z partii Zielonych, a także posłowie z partii lewicowej oraz eurosceptycznej partii Finowie.

Układ sił w Europarlamencie