Polska, Czechy, Węgry i Słowacja świętują rocznicę przyjęcia do NATO. "Braterstwo znaczy braterstwo"

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a także prezydentów: Czech - Milosza Zemana, Słowacji - Andreja Kiski oraz Węgier - Janosa Adera trwają we wtorek w Pradze uroczystości z okazji 20-lecia rozszerzenia NATO. - Jesteśmy dumni z tego, że możemy być dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nam gwarantuje bezpieczeństwo - mówił polski prezydent.

20 lat temu w amerykańskiej miejscowości Independence Polska, Czechy i Węgry zostały przyjęte do struktur NATO. Pięć lat później do Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęto Słowację.

Uroczystości na Hradczanach

Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do członkostwa w Sojuszu podczas szczytu w Madrycie w 1997 roku. Ministrowie spraw zagranicznych przekazali dokumenty ratyfikacyjne sekretarz stanu USA Madeleine Albright w Independence 12 marca 1999 roku.

20 lat temu Polska wstąpiła do NATO. "Wysiłki dwóch prezydentów i siedmiu premierów" 20 lat temu, 12... czytaj dalej » Była szefowa amerykańskiej dyplomacji jest jedną z osobistości, które przyjechały do Pragi na rocznicowe spotkanie.



Uroczystości na Zamku Hradczańskim, na których Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak, zainaugurował prezydent Czech. Następnie odbyła się debata czterech prezydentów, po której przywódcy Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkali się z mediami.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski przekazał wcześniej, że na marginesie praskich uroczystości Andrzej Duda spotka się z przewodniczącym Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radkiem Vondraczkiem.

Prezydent Duda: jesteśmy dumni, że możemy być dzisiaj członkiem NATO

Prezydent Andrzej Duda podczas debaty w Pradze mówił, że "wierzymy w Sojusz, który jest największym sojuszem militarnym na świecie".

- Jest sojuszem, w którym braterstwo znaczy braterstwo, wsparcie znaczy wsparcie, a artykuł pięć oznacza artykuł pięć, a nie tak zwaną bratnią pomoc, o której tutaj w Pradze nawet nie trzeba mówić - oświadczył Duda.

Nawiązał tym do zajęcia Czechosłowacji pod pretekstem tzw. "bratniej pomocy" przez wojska Układu Warszawskiego w 1968 roku.

Zapewnił, że "wyciągamy wnioski z historii i traktujemy nasze zobowiązania sojusznicze niezwykle poważnie".



- Jesteśmy dumni z tego, że możemy być dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nam gwarantuje bezpieczeństwo naszej części Europy i świata i dzięki któremu my także możemy gwarantować bezpieczeństwo tym, którzy chcą żyć w wolnych, demokratycznych, suwerennych krajach. Którzy chcą się rozwijać i którzy chcą budować na świecie pokój - podkreślił polski prezydent.

"Po 20 latach jesteśmy członkiem NATO z prawdziwego zdarzenia"

Wcześniej we wtorek prezydent Andrzej Duda mówił w Polskim Radiu Szczecin, że "możemy powiedzieć, że po 20 latach jesteśmy członkiem NATO z prawdziwego zdarzenia, a zarazem i zwolennikami tej bardzo ważnej koncepcji NATO 360 stopni".

- To znaczy nie tylko my oczekujemy tego, że nasze bezpieczeństwo będzie gwarantowane, ale także my w innych częściach świata gwarantujemy bezpieczeństwo w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w telefonicznej rozmowie w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce mówił, iż uroczystości w Pradze to "spotkanie, w którym przypominamy całemu światu, że dwadzieścia lat temu Polska, Czechy i Węgry weszły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc do najpotężniejszego sojuszu gwarantującego bezpieczeństwo".

"Wzruszające" spotkanie żołnierzy

Dzień przed rocznicowymi uroczystościami w Pradze, po dziesięciu latach od pobytu w Afganistanie, spotkali się Polak, kapral Marcin Kulas, i Amerykanin, sierżant Corey Speck, któremu polski żołnierz zawdzięcza życie. Spotkanie zorganizował Instytut Polski w Pradze.

Szef MON w radiowym wywiadzie nazwał to spotkanie "wzruszającym". - To także jest przykład tego, że żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierają się wzajemnie, że są solidarni wobec siebie. To jest taka historia dwóch ludzi, dwóch żołnierzy, którzy walczyli o wolność, bo przecież walka na misjach jest walką o wolność wolnych narodów całego świata - mówił.

Minister podkreślił, że Polska jest aktywna na misjach w Europie i poza nią np. w Afganistanie, a w Polsce stacjonują wojska z innych krajów NATO. - Wspieramy się wzajemnie i dzięki temu jesteśmy bezpieczni - ocenił Błaszczak.

"Po 20 latach w NATO Polska świeci przykładem"

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher odniosła się do rocznicy 20-lecia Polski w NATO we wtorek na Twitterze.

"Po 20 latach w NATO Polska świeci przykładem przeznaczając 2% PKB na modernizację wojska. Bezpieczna Polska to bezpieczne USA. Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo NATO i w artykuł 5. NATO jest niezachwiane" - napisała.

Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi o tym, że atak na jednego z członków NATO jest w istocie atakiem na cały Sojusz.



"Po 20 latach w NATO Polska świeci przykładem przeznaczając 2% PKB na modernizację wojska. Bezpieczna Polska to bezpieczne USA. Nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo NATO i w artykuł 5. NATO jest niezachwiane"