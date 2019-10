UNICEF ma za mało pieniędzy. Ostrzega przed katastrofą

UNICEF: co trzecie dziecko poniżej 5 roku życia na świecie jest niedożywione

UNICEF: co trzecie dziecko poniżej 5 roku życia na świecie jest niedożywione

16.10 | Co najmniej co trzecie dziecko poniżej piątego roku życia na świecie jest niedożywione i nie rozwija się prawidłowo - głosi raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. UNICEF zauważa, że zwiększa to podatność na problemy zdrowotne.

