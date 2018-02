Zastępca dyrektora generalnego UNICEF-u złożył rezygnację. Chodzi o zarzuty molestowania seksualnego





Zastępca dyrektora generalnego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Justin Forsyth złożył w czwartek rezygnację w związku z zarzutami o molestowanie seksualne, kiedy pracował w organizacji Save The Children.

"Dyrektor generalny Henrietta Fore zaakceptowała dzisiaj rezygnację Justina Forsytha ze stanowiska zastępcy dyrektora generalnego UNICEF" - napisano w oświadczeniu wydanym przez UNICEF.

Forsyth został oskarżony o to, że podczas pracy jako szef organizacji Save the Children wysyłał niestosowne wiadomości do swoich pracownic oraz komentował ich wygląd. Miał się tego dopuścić w okresie od 2011 do 2015 roku.

Zarzuty wyszły na jaw, kiedy Brendan Cox, mąż zamordowanej brytyjskiej posłanki Partii Pracy Jo Cox, zrezygnował z pełnienia funkcji w Save the Children po oskarżeniach o molestowanie seksualne.

"Zarzuty nie były należycie rozpatrywane"

Justin Forsyth w wydanym oświadczeniu napisał, że rezygnuje nie z powodu "błędów" popełnionych podczas pracy w obu instytucjach charytatywnych, ale "z powodu niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody UNICEF i Save the Children".

"To dwie organizacje, które naprawdę kocham i cenię (...) Nie mogę na to pozwolić" - dodał.

UNICEF oświadczył, że nie był świadomy zarzutów, jakie na nim ciążyły, kiedy był on przyjmowany do pracy w 2016 roku.

We wtorek organizacja Save the Children przeprosiła swoje pracownice, które wcześniej skarżyły się na niewłaściwe zachowanie Forsytha, przyznając, że zarzuty nie były wtedy należycie rozpatrywane.

Forsyth pracował wcześniej w brytyjskiej organizacji charytatywnej Oxfam, a następnie jako specjalny doradca premierów Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira oraz Gordona Browna