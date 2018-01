UNICEF: głód wraca do Korei Północnej, grozi 60 tysiącom dzieci





»

Około 60 tysiącom dzieci z Korei Północnej grozi głód - poinformował UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Jak dodano, międzynarodowe sankcje nałożone na ten kraj pogarszają sytuację poprzez utrudnianie i spowalnianie niesienia pomocy humanitarnej.

- W myśl rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ sankcje nie obejmują dostaw pomocy humanitarnej lub działań w tym zakresie - podkreślił zastępca dyrektora wykonawczego UNICEF Omar Abdi. "Reżim zostanie prawdopodobnie wymazany z mapy, jeśli użyje broni nuklearnej" Korea Północna... czytaj dalej »

- Ale oczywiście banki, firmy, które dostarczają lub przewożą statkami towary, są bardzo ostrożne. Nie chcą wziąć na siebie żadnego ryzyka, że później będą powiązane z łamaniem sankcji - powiedział Abdi na konferencji prasowej.

- Dlatego coraz trudniej nam dostarczać (pomoc). Zajmuje to więcej czasu, zwłaszcza zdobywanie pieniędzy, ale także przewożenie dóbr do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Nie ma zbyt wielu linii żeglugowych, które działają na tym obszarze - tłumaczył.

Agencja Reutera podała w zeszłym tygodniu, powołując się na zachodnioeuropejskie źródła wywiadowcze, że w zeszłym roku Korea Płn. wysyłała do Rosji węgiel, który następnie dostarczano do Korei Płd. i Japonii, najwyraźniej z naruszeniem sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang. Seul: Korea Północna odwołała wspólną imprezę kulturalną Korea Północna... czytaj dalej »

- Przewidujemy, że w ciągu roku 60 tysięcy dzieci będzie poważnie niedożywionych - podkreślił Manuel Fontaine, dyrektor programów pomocowych UNICEF. - Jest to niedożywienie, które potencjalnie może prowadzić do śmierci. Jest to niedożywienie białkowe i kaloryczne - tłumaczył, wskazując że "tendencja jest niepokojąca i nie poprawia się".

"Biegunka związana ze złymi warunkami sanitarnymi i higienicznymi oraz ostrym niedożywieniem pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów wśród małych dzieci" - czytamy w opublikowanej we wtorek prośbie UNICEF skierowanej do darczyńców.

Zniszczone główne uprawy

W tym roku UNICEF poszukuje sumy 16,5 mln dolarów, aby zapewnić wyżywienie, wodę i opiekę zdrowotną Koreańczykom z Północy, ale napotyka na "wyzwania operacyjne" związane z napiętym kontekstem politycznym i "niezamierzone konsekwencje" sankcji - powiadomiła organizacja. Wymieniła w tym kontekście "zakłócenia bankowości, opóźnienia w rozliczaniu przesyłek w portach wjazdowych, trudności z zabezpieczeniem dostawców i wzrost cen paliwa o 160 procent". Sankcje uderzyły w reżim Kima. Dziennik z Seulu: przypomina to wielką klęskę głodu Poważne niedobory... czytaj dalej »

Fontaine podkreślił, że operacja UNICEF w Korei Północnej "jest ściśle monitorowana i ma czysto humanitarny charakter".

UNICEF jest jedną z niewielu agencji pomocowych mających dostęp do tego odizolowanego kraju, który w połowie lat 90. XX wieku z powodu złego zarządzania i utraty wsparcia od ZSRR oraz klęski żywiołowej znalazł się w poważnym kryzysie gospodarczym. W ciągu kilku następnych lat w wyniku głodu zmarło tam 3,5 mln ludzi.

Sytuacja w Korei Płn. jest najmniej opisaną przez środki masowego przekazu poważną sytuacją kryzysową na świecie - oceniła na początku stycznia międzynarodowa organizacja humanitarna CARE International. Dwóch na pięciu mieszkańców Korei Płn. jest niedożywionych, a 70 proc. ludności (18 mln) jest uzależnionych od pomocy żywnościowej rządu. W 2017 r. w Korei Płn. wystąpiła największa susza od 2001 r., po czym nastąpiły obfite opady, które zniszczyły główne uprawy - podała organizacja, powołując się na statystyki ONZ. Pompeo: Korea Północna może być zdolna do uderzenia w USA za kilka miesięcy W opublikowanym... czytaj dalej »

Kolejne sankcje na reżim

W 2017 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła trzy pakiety sankcji wobec KRLD. Sankcje przyjęte 5 sierpnia dotyczyły zakazu importu stali i węgla z KRLD oraz zakazu prowadzenia połowów przez statki północnokoreańskie na wodach międzynarodowych. Sankcje z 11 września zakazały importu tekstyliów oraz wprowadziły ograniczenia w dostawach ropy naftowej dla Korei Płn.

22 grudnia uchwalono sankcje wymierzone głównie w przetworzone produkty petrochemiczne. Rezolucja ta ma docelowo ograniczyć o 75 proc. dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Płn. Ponadto północnokoreańscy pracownicy, którzy są zatrudniani przede wszystkim w Rosji i Chinach, mają w ciągu 12 miesięcy zostać odesłani do kraju. Według ONZ pracują oni "w warunkach zbliżonych do niewolnictwa".

RB ONZ nałożyła kolejne już ograniczenia na reżim w związku z jego programem rozwoju broni nuklearnej i balistycznej. Nowa seria sankcji była odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Płn. przeprowadziła 28 listopada 2017 r. Była to kolejna próba ICBM w 2017 roku. We wrześniu 2017 r. Pjongjang przeprowadził szóstą, najsilniejszą z dotychczasowych, próbę nuklearną.