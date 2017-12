Dzieci przebywające w strefach konfliktów zbrojnych w 2017 roku padały ofiarami szokującej fali ataków oraz bezpardonowego łamania prawa międzynarodowego - podał w czwartek Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w komunikacie prasowym. Jak podkreślił przedstawiciel organizacji Manuel Fontaine, ta brutalność "nie może stać się nową normalnością".

- Dzieci są wystawiane na ataki oraz brutalną przemoc we własnych domach, szkołach i na placach zabaw - powiedział Fontaine.

Żywe tarcze, gwałty, niewolnictwo

W konfliktach na całym świecie dzieci używane są jako żywe tarcze, zabijane, okaleczane lub rekrutowane do walki - wylicza organizacja. Inne formy przemocy wobec dzieci, stosowane już standardowo w Iraku, Syrii, Jemenie, Nigerii, Południowym Sudanie i Birmie, to gwałt, przymusowe małżeństwa, porwania i niewolnictwo. W Iraku i Syrii dzieci były też celami snajperów oraz były zmuszone znosić oblężenia, intensywne bombardowania i walki.

Bywa, że dzieci porwane przez grupy ekstremistyczne, doświadczają przemocy po swoim uwolnieniu, gdy są zatrzymywane przez służby bezpieczeństwa - podaje UNICEF.

Dzieci cierpią też w konsekwencji konfliktów zbrojnych z powodu niedożywienia, chorób oraz traumy, gdyż nie mają dostępu do jedzenia, wody, urządzań sanitarnych i opieki zdrowotnej.

UNICEF wzywa wszystkie strony konfliktów do poszanowania prawa międzynarodowego i natychmiastowego zaprzestania łamania praw dzieci, celowego niszczenia infrastruktury cywilnej, w tym szkół i szpitali. Organizacja wzywa też państwa mające wpływ na strony konfliktów, ażeby użyły tej władzy w sprawie ochrony dzieci - napisano w komunikacie.

14 maja 2017, Sudan Południowy. Dziecko w drodze do obozu uchodźców w Ugandzie Fot. James Oatway/Unicef

16 stycznia 2017, Syria. Dziecko z podręcznikami rozdawanymi przez wolontariuszy UNICEF Fot. Khudr Al-Issa/Unicef

11 marca 2017, Irak. Uchodźcy na przedmieściach Mosulu Fot. Alessio Romenzi/Unicef

13 lutego 2017, Ukraina. Uczniowie chronią się w szkole podczas ostrzału w Toretcku koło Doniecka Fot. Pavel Zmey/Unicef

5 stycznia 2017, Syria. Razan i Majed na placu zabaw w Damaszku Fot. Amer Almohibany/Unicef

Rysunek 11-letniego Khalila, Palestyńczyka z Syrii Fot. Khalil/Unicef

29 października 2017, Bangladesz. Dziecko w obozie uchodźców rysuje. Na obrazku wojskowy śmigłowiec bomarduje domy Fot. Roger LeMoyne/Unicef

15 września 2017, Bangladesz. Uchodżcy z Birmy ze swoim całym dobytkiem Fot. Roger LeMoyne/Unicef

24 kwietnia 2017, Jemen. Zniszczona szkoła w miejscowości Saada Fot. Giles Clark for UNOCHA/Unicef

1 lutego 2017 roku, Ukraina. Siostry Wika i Julia czekają w autobusie na ewakuację z Awdijiwki Fot. Aleksey Filippov/Unicef

Iracka dziewczynka pokazuje slady po kulach w swoim domu Fot. Anmar/Unicef

12 sierpnia 2017, Mali. Matka z chorym dwuletnim dzieckiem w szpitalu Fot. Vlad Sokhin/Unicef

22 marca 2017, Sudan Południowy. Tymczasowa szkoła w namiocie w miejscowości Bor Fot. Phil Hatcher-Moore/Unicef

18 maja 2017, Al-Tabqa, Syria. 12-letni Hasan (w czerwonej koszulce) już dwukrotnie wraz z rodziną zmieniał miejsce zamieszkania uciekając przed działaniami wojennymi Fot. Delil Souleiman/Unicef

14 kwietnia 2017 roku, Jemen. Walczące z cholerą dziecko w szpitalu w Adenie Fot. Mutaz Fuad/Unicef































Dramat w strefach konfliktów

W dokumencie wskazano kilka stref konfliktu, gdzie dzieci cierpiały w ciągu ostatniego roku najbardziej.

Zebrane przez UNICEF dane za 2017 rok pokazują między innymi, że w Afganistanie w pierwszych dziewięciu miesiącach roku zginęło blisko 700 dzieci.

W Jemenie według zweryfikowanych danych prawie tysiąc dni walk spowodowało śmierć lub obrażenia u co najmniej pięciu tysięcy dzieci, choć faktyczny bilans może być znacznie wyższy. Ponad 11 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej, a 1,8 mln cierpi na niedożywienie.

We wschodniej Ukrainie 220 tys. dzieci zmuszonych było żyć w ciągłym zagrożeniu związanym z minami i innymi pozostałościami materiałów wybuchowych, ponieważ 500-kilometrowa linia frontu w konflikcie rządu z separatystami stała się jednym z najbardziej zaminowanych miejsc na ziemi.

W Sudanie Południowym, gdzie konflikt wewnętrzny i zapaść ekonomiczna doprowadziły do ogłoszenia klęski głodu w niektórych rejonach kraju, dodatkowo 19 tys. dzieci wcielono do wojska lub grup zbrojnych. Od początku konfliktu w grudniu 2013 roku zabito lub okaleczono ponad 2,3 tys. dzieci.

Zmuszanie do walki

W północno-wschodniej Nigerii oraz w Kamerunie, stowarzyszeni z tak zwanym Państwem Islamskim dżihadyści z Boko Haram zmusili przynajmniej 135 dzieci do przeprowadzenia samobójczych ataków terrorystycznych, czyli prawie pięć razy więcej niż w 2016 roku.

W Demokratycznej Republice Konga, w prowincji Kasai, przemoc spowodowała przymusowe wysiedlenie 850 tys. dzieci, a celem ataków padło ponad 200 ośrodków zdrowia i 400 szkół. Szacuje się też, że 350 tys. dzieci cierpi na ostre niedożywienie.

Dzieci były też ofiarami zabójstw, gwałtów i porwań w Republice Środkowoafrykańskiej. W RŚA oraz w Somalii były również zmuszane do udziału w walkach.

W Birmie dzieci z muzułmańskiej mniejszości Rohindża same doświadczyły szokującej skali przemocy lub były jej świadkami w związku z atakami i wypędzeniami w stanie Rakhine (Arakan), były też narażone na konsekwencje trwających ciągle napięć w przygranicznych stanach Kaczin, Szan oraz Karen.

Źródło: Unicef / Mutaz Fuad 14 kwietnia 2017 roku, Jemen. Walczące z cholerą dziecko w szpitalu w Adenie

Apel do wpływowych państw

"UNICEF ​​wzywa wszystkie strony konfliktu do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, aby natychmiast położyły kres naruszeniom praw dzieci a także atakowaniu infrastruktury cywilnej, w tym szkół i szpitali" - apelują pracownicy funduszu w raporcie.

Organizacja zwraca się też do państw mających wpływ na strony konfliktów, by wykorzystały go do ochrony praw dzieci.

