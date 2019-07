Socjaliści stawiają warunki von der Leyen. Chcą "wyjaśnienia stanowiska na piśmie"

Grupa Socjalistów i Demokratów postawiła kandydatce na szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen warunki, od spełnienia których uzależnia poparcie dla niej. Frakcja chce m.in. gwarancji nakładania na kraje członkowskie sankcji powiązanych z unijnymi funduszami, za łamanie zasady praworządności.

Polska Agencja Prasowa zapoznała się z treścią liczącego sześć stron listu, który grupa wysłała do Ursuli von der Leyen. Podpisała się pod nim liderka frakcji, Hiszpanka Iratxe Garcia.

Socjaliści domagają się od Niemki, by Komisja Europejska pod jej przewodnictwem wprowadziła nowe środki wspierania rządów prawa, praw podstawowych, równości i różnorodności.

"Wśród pierwszych kroków musi znaleźć się propozycja nowego kompleksowego mechanizmu na rzecz praworządności z sankcjami powiązanymi z funduszami Unii Europejskiej, strategia równości i różnorodności, przyjęcie regulacji o przeciwdziałaniu dyskryminacji i realizowanie Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" - czytamy w liście.

Grupa domaga się również, aby w przyszłej KE "co najmniej 50 proc. komisarzy było kobietami".

Polityka migracyjna i środowiskowa

Socjaliści chcą też "zakończenia reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego opartego na solidarności, wzmocnienia i zwiększenia finansowania na rzecz poszukiwań i ratownictwa, zaproponowania nowych przepisów dotyczących wiz humanitarnych oraz wydania wytycznych w sprawie pomocy humanitarnej". Ich zdaniem nowa Komisja "musi opracować nowe bezpieczne i legalne kanały migracji".

Frakcja stawia też żądania w kwestiach środowiskowych, m.in. ambitny program dotyczący celów redukcji emisji. Chce, aby UE zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku.

Domaga się, by unijna gospodarka stała się neutralna klimatycznie do 2050 roku i w tej kwestii też chce od von der Leyen zobowiązań. Domaga się ponadto, aby co najmniej 30 proc. unijnego budżetu przeznaczane było na wydatki związane z klimatem.

Reformy gospodarcze i nowe zasady głosowania

Wśród postulatów dotyczących gospodarki socjaliści domagają się m.in. ustanowienia osobnego budżetu dla strefy euro. W kwestii reform podatkowych chcą, żeby jednomyślność w Radzie UE zastąpiona została większością kwalifikowaną.

Zwracają się też o zobowiązanie dotyczące wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w sprawach polityki zewnętrznej UE, tak by "Unia Europejska działała jako prawdziwy podmiot globalny".

Brak ostatecznego stanowiska

"Grupa Socjalistów i Demokratów nie jest gotowa do przyjęcia ostatecznego stanowiska w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej. Prosimy o wyjaśnienie swojego stanowiska na piśmie w kwestiach poruszonych w tym liście" - piszą socjaliści, zwracając się do von der Leyen.

Zaznaczają, że stanowisko S&D w sprawie poparcia będzie uzależnione od poziomu ambicji w zakresie wprowadzania zmian potrzebnych Europie. "Musimy widzieć, że podejmie pani konkretne zobowiązania dotyczące naszych kluczowych żądań, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie poprzeć pani kandydatury" - podkreślają.