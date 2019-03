Unia "nie uznaje suwerenności Izraela nad terytoriami okupowanymi"

Stanowisko Unii Europejskiej jest znane i się nie zmieniło - powiedział w piątek przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, odnosząc się do sugestii prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie uznania suwerenności Izraela nad okupowanymi Wzgórzami Golan. Także przedstawiciele rządów Niemiec i Francji odrzucili pomysł amerykańskiego prezydenta.

Tusk odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza, w czasie konferencji prasowej w drugim dniu unijnego szczytu w Brukseli.

Jak przypomina agencja Reutera - Unia nie uznaje Wzgórz Golan za terytorium Izraela.

Wcześniej, w ten sam sposób wypowiedziała się rzeczniczka Wspólnoty, cytowana przez Reutera. - Stanowisko Unii nie zmieniło się. Unia Europejska, zgodnie z prawem międzynarodowym, nie uznaje suwerenności Izraela nad terytoriami okupowanymi przez Izrael od czerwca 1967 roku, łącznie ze Wzgórzami Golan, i nie uważa ich za część izraelskiego terytorium - powiedziała.

Niemcy i Francja też przeciwne

Rzeczniczka rządu Niemiec Ulrike Demmer podkreśliła w piątek, że jeśli granice państwowe mają być zmienione, "musi to być robione środkami pokojowymi", z udziałem wszystkich, których to dotyczy. Rząd Niemiec "odrzuca jednostronne posunięcia" - zaakcentowała.

Izraelskiej aneksji Wzgórz Golan nie uznają także władze Francji.

"(Wzgórza - red.) Golan to terytorium okupowane przez Izrael od 1967 roku. Francja nie uznaje izraelskiej aneksji z 1981 roku. Uznanie izraelskiej suwerenności nad (Wzgórzami - red.) Golan, okupowanym terytorium, byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym, a zwłaszcza z obowiązkiem nieuznawania przez państwa nielegalnej sytuacji" - oświadczyło w piątek francuskie MSZ.

Zaakcentowało też, że w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ ta aneksja została uznana za nieważną.

Trump za uznaniem Wzgórz Golan za terytorium Izraela

Trump oświadczył w czwartek, że nadszedł czas, by uznać, że Wzgórza Golan należą do Izraela. Napisał na Twitterze, że ma to "kluczowe strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i stabilności regionu".

"Po 52 latach nadszedł czas, aby Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan" - czytamy na Twitterze prezydenta Trumpa.

Agencja AFP napisała w komentarzu, że Trump udzielił w ten sposób politycznego poparcia premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu na cztery dni przed jego wizytą w Waszyngtonie i niespełna trzy tygodnie przez izraelskimi wyborami parlamentarnymi.

Izrael zajął znaczną część należących do Syrii Wzgórz Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, a następnie wcielił je administracyjnie do swego terytorium; decyzja ta nie została nigdy zaaprobowana przez wspólnotę międzynarodową, a prawo do tego obszaru rości sobie Syria.

W 2017 roku ONZ przyjęła rezolucję, w której Izrael został skrytykowany za okupację Wzgórz Golan.