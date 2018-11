Umowa w sprawie brexitu zatwierdzona





Przywódcy państw i rządów 27 krajów UE zatwierdzili w niedzielę na szczycie Unii Europejskiej umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i deklarację polityczną dotyczącą przyszłych relacji - ogłosił krótko po rozpoczęciu szczytu w tej sprawie szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"UE27 potwierdziła umowę w sprawie wyjścia i deklarację polityczną w sprawie przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem" - napisał na Twitterze Tusk.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) 25 listopada 2018

Szczyt w sprawie brexitu

Niedzielny szczyt rozpoczął się o godzinie 9.30 od spotkania przywódców unijnych z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Następnie o godzinie 10 rozpoczęła się sesja w formacie 27 państw, a na godzinę 11 zaplanowano doproszenie szefowej brytyjskiego rządu.

- Mam nadzieję, że dziś będzie bardzo ważny akord, jeden z końcowych akordów negocjacji w zakresie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską - mówił dziennikarzom przed rozpoczęciem rozmów w Brukseli szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

- Ta umowa, którą będziemy dziś omawiali, odzwierciedla na tym etapie wszystkie potrzebne Polsce warunki, wszystkie elementy, które są dla nas bardzo ważne - dodał.

Barnier: porozumienie to konieczny krok

Główny negocjator ze strony unijnej Michel Barnier podkreślał przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu UE27, że pracował wraz ze swoim zespołem, by osiągnąć porozumienie, które ma zapewnić uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jak mówił, było to możliwe dzięki pełnej jedności 27 krajów członkowskich i ich zaufaniu. - Pracowaliśmy, negocjowaliśmy z Wielką Brytanią - nigdy przeciw niej. Chciałbym również podziękować brytyjskiemu zespołowi - oświadczył główny negocjator.

Ocenił, że teraz nadszedł czas, żeby wszyscy wzięli odpowiedzialność za dokończenie tego procesu. - To porozumienie to konieczny krok, żeby zbudować zaufanie między Wielka Brytanią i Unią Europejską. Potrzebujemy go w następnej fazie tego bezprecedensowego i ambitnego partnerstwa. Pozostaniemy sojusznikami, partnerami i przyjaciółmi - zaznaczył Francuz.

Bruksela i Londyn w czwartek ogłosiły uzgodnienie deklaracji politycznej w sprawie przyszłych relacji po brexicie. Wraz z umową dotyczącą wyjścia ma być ona zaaprobowana przez przywódców 27 państw członkowskich podczas niedzielnego szczytu w belgijskiej stolicy.

Rozmowy z brytyjską premier

Premier May przyleciała do Brukseli na dzień przed szczytem. Wieczorem w sobotę spotkała się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Była to ich druga rozmowa w belgijskiej stolicy w tym tygodniu. Następnie szefowa brytyjskiego rządu spotkała się z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Wieczorne spotkanie Donalda Tuska z Theresą May. Dzień przed szczytem Szef Rady... czytaj dalej » W sobotę również udało się rozwiązać ostatni problem w sprawie brexitu dotyczący Gibraltaru. Hiszpania domagała się dwustronnego porozumienia z Londynem dotyczącego Gibraltaru i groziła zablokowaniem w niedzielę umowy o brexicie.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk rozmawiał w sobotę telefonicznie z hiszpańskim premierem Pedro Sanchezem. Przywódcom udało się porozumieć. Tego samego dnia w Madrycie premier Pedro Sanchez poinformował, że wszelkie przyszłe decyzje dotyczące Gibraltaru będą podejmowane z udziałem Hiszpanii.

Krótko po tym Tusk napisał na Twitterze, że zarekomenduje, aby w niedzielę przywódcy unijni zatwierdzili wynik negocjacji w sprawie brexitu. "Nikt nie ma powodów do szczęścia. Ale przynajmniej w tym krytycznym momencie UE27 zdała test jedności i solidarności" - wskazał Tusk.



I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n — Donald Tusk (@eucopresident) 24 listopada 2018

Szef Rady Europejskiej opublikował też list skierowany do unijnych liderów. Przypomniał w nim, że na samym początku rozmów w sprawie brexitu, prawie dwa lata temu, "27" uzgodniła wytyczne negocjacyjne. Te wytyczne zakładają m.in. zminimalizowanie niepewności i zakłóceń spowodowanych przez brexit dla unijnych obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich, uregulowanie statusu obywateli UE mieszkających, pracujących i studiujących w Zjednoczonym Królestwie z wzajemnymi gwarancjami, zagwarantowanie, że Wielka Brytania będzie honorować wszystkie zobowiązania, w tym finansowe, uniknięcie twardej granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Tusk: zalecam, abyśmy w niedzielę zatwierdzili wynik negocjacji w sprawie brexitu Szef Rady... czytaj dalej »

"Najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć"

W piątek szef polskiego rządu rozmawiał telefonicznie o brexicie z brytyjską premier. Jak zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych Polska "zawsze opowiadała się za mądrym kompromisem" w sprawie brexitu. Morawiecki określił umowę, która ma zostać podpisana w niedzielę, jako "najlepsze porozumienie, jakie można było osiągnąć".



Z kolei jak przekazała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska premier zapewniał szefową brytyjskiego rządu, że Wielka Brytania w przyszłości będzie mogła liczyć na wsparcie polskiego rządu. Ponadto - jak podkreśliła - w stosunkach dwustronnych Polska i Wielka Brytania po brexicie "pozostaną bardzo bliskimi sojusznikami".

Do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ma dojść 29 marca 2019 r. i do tego czasu umowa w sprawie brexitu powinna zostać zaaprobowana przez obie strony.

