Premier Macedonii ujawnił pytanie referendalne

Premier Macedonii Zoran Zaew poinformował o treści pytania, na jakie obywatele jego państwa będą odpowiadać w tym roku w referendum. Chodzi o czerwcową umowę z Grecją w sprawie zmiany nazwy państwa.

Pytanie brzmi: "Czy jesteś za członkostwem w Unii Europejskiej i NATO, akceptując umowę między Republiką Macedonii oraz Republiką Grecką?". Premier poinformował o tym w środę wieczorem po spotkaniu z przywódcami partii politycznych.

NATO zaprosiło Macedonię do rozmów akcesyjnych Przywódcy 29... czytaj dalej » Według Zaewa referendum będzie "opiniodawcze", na co - jak wskazuje agencja informacyjna Associated Press - zezwala macedońskie prawo. Jak jednak dodał premier, stanowisko wyrażone w głosowaniu będzie "ostateczne dla wszystkich politycznych partii".

Macedonia zmienia nazwę

Na początku lipca parlament Macedonii ponownie ratyfikował porozumienie z Grecją w sprawie zmiany nazwy państwa. Ustawa ratyfikująca umowę wróciła do parlamentu, gdy jej podpisania odmówił prezydent Gjorge Iwanow. Parlament po raz pierwszy ratyfikował porozumienie z Grecją 20 czerwca.

Umowa między Atenami i Skopje została zawarte 12 czerwca przez premierów Grecji i Macedonii, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaewa. Władze Macedonii zgodziły się na zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na "Republika Macedonii Północnej". W zamian Ateny zobowiązały się nie blokować już integracji tego kraju z UE i NATO.

"Financial Times": Na Bałkanach powstaje próżnia Kraje Bałkanów... czytaj dalej » Jesienią Macedończycy mają się wypowiedzieć w referendum na temat zmiany nazwy państwa. Jeśli zmianę poprą, potrzebna będzie nowelizacja konstytucji.

Spór z Grecją

Grecja od 27 lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii.

Inicjatorzy osiągniętego porozumienia, Cipras i Zaew, spotkali się w swoich krajach z ostrym sprzeciwem i zostali wręcz oskarżeni o "narodową kapitulację" w związku z opiniami, że każda ze stron poszła wobec drugiej na zbyt daleko idące ustępstwa.