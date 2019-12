Senator skazany za obrazę poprzedniego prezydenta ułaskawiony





Prezydent Włoch Sergio Mattarella ułaskawił senatora Umberto Bossiego, założyciela Ligi Północnej. Został on skazany na rok więzienia za znieważenie przed ośmiu laty poprzedniego szefa państwa, Giorgio Napolitano.

Podczas wiecu w grudniu 2011 roku koło Bergamo na północy Włoch 78-letni obecnie senator Umberto Bossi użył pod adresem urodzonego w Neapolu prezydenta Giorgio Napolitano obraźliwego słowa, używanego z pogardą wobec mieszkańców południa, i wykonał ordynarny gest. Słowo to w dialekcie z północy to "terun", czyli "chłop z południa". Do tego zdarzenia doszło w burzliwym politycznie okresie po upadku rządu Silvio Berlusconiego, w którym Bossi - wtedy lider Ligi Północnej - był ministrem do spraw reform. Liga oskarżana o finansowanie z Rosji. Wicepremier odpowiada Wicepremier... czytaj dalej »

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znieważenia głowy państwa złożyli obywatele oburzeni zachowaniem polityka. Sąd pierwszej instancji w Bergamo skazał Bossiego w 2015 roku za znieważenie prezydenta na półtora roku pozbawienia wolności. Dwa lata później sąd apelacyjny obniżył tę karę do roku i 15 dni, a w zeszłym roku wyrok ten utrzymał Sąd Najwyższy.

W czwartkowej nocie Pałacu Prezydenckiego wyjaśniono, że prezydent Sergio Mattarella, podejmując decyzję o ułaskawieniu Bossiego, wziął pod uwagę stan jego zdrowia.

W innym procesie w ostatnich latach założyciel Ligi Północnej, obecnie Ligi, został skazany na dwa i pół roku więzienia za sprzeniewierzenie pieniędzy ugrupowania, które pochodziły z budżetu państwa.

