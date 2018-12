Ultimatum USA: Rosja ma 60 dni na powrót do przestrzegania traktatu

Stany Zjednoczone dają Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania traktatu rozbrojeniowego INF - oświadczył we wtorek w Brukseli sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Ostrzegł, że w przeciwnym razie Waszyngton rozpocznie procedurę wyjścia z tego układu.

Pompeo ocenił, że "strategicznie nie ma sensu być jedynym państwem, które przestrzega traktatu INF". Zapewnił równocześnie, że strona amerykańska będzie konsultowała się z europejskimi państwami w sprawie kolejnych kroków waszyngtońskiej administracji w tej kwestii.

Amerykański sekretarz stanu ostrzegł też, że zasięg nowego rosyjskiego pocisku pośredniego zasięgu pod nazwą SSC-8 stanowi "bezpośrednie zagrożenie dla Europy". Rosjanie nalegają na rozmowę Putina z Trumpem Prezydenci USA i... czytaj dalej »

Również sekretarz generalny NATO ostrzegł, że Rosja ma ostatnią szansę, aby powrócić do przestrzegania traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF.

- Nie chcemy żadnego wyścigu zbrojeń, nie chcemy nowej zimnej wojny - podkreślał na konferencji prasowej Jens Stoltenberg. Jak zaznaczył, Sojusz Północnoatlantycki musi zacząć się jednak przygotowywać "do świata bez traktatu" INF.

Traktat kluczowy dla bezpieczeństwa

Wcześniej kwestią traktatu INF zajęli się na wtorkowym posiedzeniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 29 państw NATO.

Wezwali oni Rosję, by natychmiastowo powróciła do pełnego przestrzegania traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF. We wspólnym oświadczeniu ministrowie przypomnieli, że traktat ten był kluczowy, jeśli chodzi o utrzymywanie bezpieczeństwa NATO przez ponad 30 lat. Sojusznicy wzywają USA, by nie wypowiadały traktatu INF Stany Zjednoczone... czytaj dalej »

Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w 1987 roku w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. Stany Zjednoczone niedawno zapowiedziały wycofanie się z tej umowy ze względu na nieprzestrzeganie jej przez Rosję.

Szefowie dyplomacji podkreślili, że przez ponad pięć lat państwa sojusznicze, a USA w szczególności, podnosiły sprawę nierespektowania przez Rosję postanowień układu. Moskwa cały czas jednak zaprzeczała zarzutom. Dopiero niedawno przyznała się do posiadania systemu rakietowego, ale nie dostarczyła NATO odpowiednich wyjaśnień w tej sprawie.

Niezrównoważona sytuacja

Sojusz Północnoatlantycki kolejny raz powtórzył, że USA w pełni przestrzegają postanowień traktatu INF od kiedy wszedł on w życie. Ministrowie zgodzili się, że sytuacja, w której Stany Zjednoczone pozostają w układzie, a Rosja go nie przestrzega, "nie jest zrównoważona". Rosyjskie pociski "zagrażają układowi INF". Szef NATO wzywa do przestrzegania traktatu Rozmieszczenie w... czytaj dalej »

"Łamanie przez Rosję traktatu INF podważa fundamenty efektywnej kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa sojuszniczego. To część rosyjskiego wzorca zachowań, którego celem jest osłabienie euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa" - wskazali ministrowie.

Zapewnili, że chcą zachować strategiczną stabilność i euroatlantyckie bezpieczeństwo. NATO ma też dalej utrzymywać swoje podejście polegające na odstraszaniu i obronie.

Państwa sojuszu zobowiązały się, że będą prowadzić regularne konsultacje, tak by zapewnić sobie kolektywne bezpieczeństwo. Mają również utrzymywać pod ścisłą kontrolą rozmieszczanie przez Rosję rakiet pośredniego i średniego zasięgu.

Ministrowie zapewnili ponadto, że są zobowiązani do utrzymania efektywnej międzynarodowej kontroli zbrojeń jako kluczowego elementu euroatlantyckiego bezpieczeństwa. Państwa NATO wyraziły chęć konstruktywnego dialogu z Rosją, gdy tylko działania tego kraju będą to umożliwiały.