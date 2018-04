Ukraiński kościół ma być niezależny od Rosji. Deputowani poparli prezydenta

Foto: Jadwiga Vjerjesk / Wikipedia ( CC BY SA 4.0) Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

"Chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą do moich polskich...

- Jeśli politycy będą wchodzić w buty historyków, to doprowadzi to do katastrofy w naszych dwustronnych stosunkach. Potrzebujemy koalicji między naszymi państwami, sojuszu dwóch silnych państw - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. - Chciałbym zwrócić się z uprzejmą prośbą do moich polskich przyjaciół: nie odwracajcie się od Ukrainy - zaapelował. W rozmowie z Jackiem Stawiskim poruszył też sprawę otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii.

