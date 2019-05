Zełenski szuka rzecznika na Facebooku. Oczekiwania: trzy języki i dostępność całą dobę





Prezydent elekt Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił konkurs na swojego rzecznika na Facebooku. W wideo opublikowanym na profilu społecznościowym podziękował także za wsparcie w zwycięskich wyborach prezydenckich.

- Jeśli znasz co najmniej trzy języki - ukraiński i angielski są obowiązkowe - jeśli masz doświadczenie w pracy w dziennikarstwie czy sferze publicznej, jeśli gotów jesteś do pracy 24/7, wyślij swoje CV pod adres, który pojawi się pod pierwszym komentarzem do tego wideo. I zaczniemy robić to razem - powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Zełenski odniósł się także do wygranych wyborów prezydenckich. - Dziękuję wam za wsparcie. W tej dacie jest pewna symbolika. 230 lat temu odbyła się inauguracja pierwszego prezydenta USA Jerzego Waszyngtona. Nie porównuję się z tym wielkim działaczem politycznym, bo jest jeszcze za wcześnie, ale pozwólcie, że go zacytuję - powiedział.

-"Pracuj wciąż nad tym, aby w twej piersi był żywy ten płomień Boskiego ognia, który nazywa się sumienie". Właśnie to wam, Ukraińcy, obiecuję bez względu na wasz wybór. Obiecuję pracę, obiecuję, że was nie zawiodę" - zapewnił Zełenski.

Historyczne poparcie dla Zełenskiego

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza (CKW) Ukrainy ogłosiła ostateczne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Wołodymyr Zełenski, zdobył w przeprowadzonej 21 kwietnia drugiej turze głosowania 73,22 proc. poparcia. Na jego rywala, ustępującego prezydenta Petra Poroszenkę głosowało 24,45 proc.

Zełenski został zwycięzcą we wszystkich obwodach Ukrainy oprócz lwowskiego, gdzie wygrał Poroszenko. Ustępujący prezydent zwyciężył też w okręgu zagranicznym, gdzie poparło go 54,7 procent głosujących. Prezydent elekt otrzymał tam 44,7 proc. głosów.

Wyniki wyborów prezydenckich uznane zostaną za oficjalne po ogłoszeniu ich przez CKW oraz opublikowaniu w prasie rządowej. Powinno to nastąpić do końca dnia 4 maja. Nowy prezydent obejmie stanowisko nie później niż 30 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Oznacza to, że Zełenski powinien zostać zaprzysiężony do 3 czerwca bieżącego roku – przypomina agencja Interfax-Ukraina.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Wstępne wyniki II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie