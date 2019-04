Zełenski o katastrofie w Czarnobylu: nie mamy prawa zapominać o tej lekcji

Video: XBestCInema (www.xbestcinema.pl) / Napromieniowani.pl

Będzie kolejna akcja pomocy samosiołom z Czarnobyla

20.12. | Gdy tylko ich widzą, ich twarze promienieją. Bo to przyjaciele z Polski. Przejeżdżają setki kilometrów, by im - starszym i schorowanym - pomóc. Narąbią drewna, naprawią to, co zepsute. Przywiozą jedzenie na kilka tygodni i ciepłe rzeczy. A przede wszystkim poświęcą im czas. Bo na co dzień nie mają do kogo się odezwać. Zimą znów ich odwiedzą.

