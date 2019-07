"Praktycznie nic nie wiemy o nowym przywództwie Ukrainy"





»

Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza wciąż liczy głosy, tymczasem zwycięzca wyborów parlamentarnych, prezydent Wołodymyr Zełenski, już zbiera gratulacje od zachodnich partnerów.

Ukraińcy liczą głosy. Sługa Narodu może rządzić sama Sługa Narodu... czytaj dalej » Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza policzyła 52 procent kart do głosowania. Głos na partię Sługa Narodu oddało 42,45 procent Ukraińców. Ugrupowanie Zełenskiego ma szansę wprowadzić do 450-osobowej Rady Najwyższej 247 deputowanych (122 z listy partyjnej) i 125 z okręgów jednomandatowych - podała internetowa gazeta "Ukraińska Prawda".

- Najciekawsze, oczywiście, zacznie się po sformowaniu większości. Podobnie jak po wyborze Zełenskiego na prezydenta, praktycznie nic nie wiemy o nowym przywództwie Ukrainy. Nie wiemy, kto zostanie nowym premierem i kto będzie nowym ministrem obrony. Nie znamy też kandydatur innych kluczowych ministrów, tego, kto zostanie nowym przewodniczącym parlamentu, a ni tego, kto będzie nowym ambasadorem Ukrainy w Stanach Zjednoczonych (nominacja dla Ukrainy tak samo ważna, jak urząd ministra obrony) - podkreślił komentator Radia Swoboda Witalij Portnikow. I dodał. - Na wszystkie pytania prezydent i jego ludzie mają tę samą odpowiedź: kandydatury są analizowane - dodał analityk.

"Mieszkańcy Ukrainy udzielili silnego mandatu partii prezydenta Zełenskiego, który będzie kierował krajem w tych trudnych czasach. Jest wiele wyzwań, ale wierzę, że sukces w wyborach otworzy drogę do dalszych reform i aktywniejszej współpracy z Czechami" - napisał tymczasem na Twitterze szef czeskiego rządu Andrej Babisz.

Congratulations, the Ukraine have given a strong mandate to the party of President @ZelenskyyUa to lead them through these difficult times. The challenges are many, but I believe that this success will lead to further reforms and more active cooperation with the Czech Rep — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22 lipca 2019

Premier Mołdawii, Maia Sandu, pogratulowała Ukraińcom "mobilizacji i głosowania za zmianami", Zełenskiemu zaś "oszałamiającego wyniku". "To wielka odpowiedzialność - zdobyć zaufanie tak wielu ludzi. Życzę prezydentowi i partii, która go wspiera, wielkiej siły i wytrwałości w realizacji programu reform dla obywateli Ukrainy" - podkreśliła szefowa mołdawskiego rządu na Facebooku.

"W ciągu zaledwie dwóch miesięcy rządzenia Zełenskiego, większość Ukraińców zdołało się przekonać, że Petro Poroszenko został zastąpiony zupełnie innym liderem, różniącym się od swojego poprzednika zarówno pod względem pochodzenia, jak i mentalności, a także stylu politycznego" - komentuje wynik ukraiński wyborów rosyjski dziennik "Kommiersant".

Źródło: PAP Wybory parlamentarne na Ukrainie