Nie mam zamiaru ingerować w wybory w USA - oświadczył w czwartek Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy odniósł się w ten sposób do problemów politycznych prezydenta USA Donalda Trumpa, które mogą zakończyć się odsunięciem go od władzy. - Nie jesteśmy personelem obsługującym USA - dodał, komentując fakt wiązania go z tymi problemami.